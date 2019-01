Die Anlage umfasst 428 Panels, läuft seit Frühling 2016 und produziert rund 115 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das reiche, um den Verbrauch von rund 23 Haushaltungen zu decken, rechnet Paul Koller vor. Der gesamte Strom wird in das Netz der AEW Energie AG eingespeist, an Spitzentagen liegt der Ertrag bei über 800 Kilowattstunden.

In den letzten paar Tagen hat die Photovoltaikanlage von Paul Koller kaum Strom produziert – zu selten schien die Sonne in Niederrohrdorf, wo der 70-Jährige auf seinem Hof eine Solaranlage installiert hat. «Ich wollte, als ich noch Lehrer in Mellingen war, auf dem Dach des Schulhauses eine Photovoltaikanlage installieren, um den Schülern das Funktionsprinzip und die Stärken und Schwächen im Physikunterricht direkt zu zeigen», erzählt Paul Koller, als die AZ ihn besucht. Das Projekt verzögerte sich aber immer wieder und schliesslich entschied sich Koller dafür, auf mehreren Dächern des Bauernhofs Solarzellen anzubringen.

Nachteil für Solarpioniere?

Paul Koller liess den Fall aber nicht auf sich beruhen, sondern wandte sich an BDP-Nationalrat Bernhard Guhl, der selber in Niederrohrdorf wohnt. Guhl wiederum reichte in Bern eine Interpellation ein und wies den Bundesrat auf die Problematik hin. In seinem Vorstoss kritisierte Guhl, die neue Regelung verhin-

dere Investitionen und den Zubau an Photovoltaikanlagen. «Werden mit dieser Bestimmung die Anträge für neue Solarzellen nicht ungleich behandelt?», wollte er wissen. Weiter fragte Guhl den Bundesrat: «Bedeutet die Bestimmung nicht eine Benachteiligung jener Bauherren, welche in Pioniermanier schon früher Photovoltaikanlagen montiert haben?»

Guhl, der selber Elektroingenieur ist und die Energiepolitik als Schwerpunkt bezeichnet, wollte vom Bundesrat weiter wissen, ob er bereit sei, diese Bestimmung zu überarbeiten, «damit alle Photovoltaikanlagen gleiches Anrecht auf Fördermassnahmen haben».