Eine Patrouille der Schweizer Grenzwache stiess am Montag anlässlich einer Kontrolle auf über 1 Kilogramm Methamphetamin. Zwei Personen, beides bulgarische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in der Schweiz, wurden festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet.

Am Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, wurde nach einer starken Rauchentwicklung in einer Zelle des Zentralgefängnis ein Brandalarm ausgelöst. Ein Häftling wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital überführt werden.

Am Montag fing ein Auto in einer Tiefgarage in Rümikon Feuer. Dabei entstand ein hoher Sachschaden an mehreren parkierten Autos. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Am Donnerstagmorgen geriet in Buchs ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und verursachte dort eine heftige Kollision. An beiden Autos entstand Totalschaden.

In einem Mehrfamilienhaus in Teufenthal brach gestern ein Brand aus. Dieser richtete beträchtlichen Schaden an. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Im Ausserortsbereich zwischen Rupperswil und Wildegg stiessen am Mittwoch vier Fahrzeuge zusammen. Ein Audi-Lenker aus der Region fuhr in das Heck eines stehenden Autos und stiess so zwei weitere Fahrzeuge zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Ein Brand in der Altstadt hat am Dienstagabend Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Das Feuer brach im Dachstock einer in Renovation befindlichen Liegenschaft aus und griff auf benachbarte Häuser über.

Zöllner des Hauptzollamts Singen haben am vergangenen Sonntag bei einer Kontrolle am Zollamt Laufenburg in einem Fahrzeug neun Kilogramm Speisepilze festgestellt. Erlaubt sind aber nur zwei – deshalb wurde die Ware beschlagnahmt und die Männer gebüsst.

Die 54-Jährige war am Mittwoch auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs, als sie mit ihrem Lastwagen kontinuierlich nach rechts geriet, bis sie mit der Randleitplanke kollidierte und der Anhänger kippte.

Eine Lastwagenlenkerin verursachte in Spreitenbach auf der A1 in Richtung Zürich einen Selbstunfall. Mutmasslich war sie am Steuer eingeschlafen. Der Führerausweis wurde ihr abgenommen.

Am Montag am Morgen fuhr eine 63-jährige Schweizerin mit ihrem E-Bike den Kreisverkehrsplatz in Lengnau. Auf Höher der zweiten Ausfahrt sei ein Auto in den Kreisverkehrsplatz eingebogen und habe die Fahrradlenkerin touchiert.

In einer Wohnliegenschaft in Wölflinswil brach am Montagnachmittag ein Brand aus. Personen wurden keine verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Brandursache wird durch die Polizei abgeklärt, möglicherweise lag eine technische Ursache vor.

Die Reusstalachse war nach einem schweren Verkehrsunfall vorübergehend gesperrt. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr. Ein PKW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, nachdem dieses frontal mit einem Lastwagen kollidiert war.

Wislikofen, 27. August: Pneus im Wald entsorgt

Unbekannte haben in Wislikofen 72 Altpneus im Wald entsorgt. Das teilt die Zurzibieter Regionalpolizei mit. Es sei davon auszugehen, dass ein Lieferwagen zur illegalen Entsorgung verwendet wurde. Die Pneus liegen an der Bahnhofstrasse im Gebiet Belchen. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf Altreifenhändler mit Lager in der Region (Tel. 056 268 68 20).

Es ist gemäss Polizei nicht das erste Mal, dass in der Region Fisibach/Kaiserstuhl/Siglistorf Pneus im Wald entsorgt werden. (mwa)

Densbüren/Bad Zurzach, 27. August: Zwei Velofahrer schwer verletzt

Am Dienstag haben sich im Aargau zwei Velounfälle ereignet. In Densbüren stürzte ein Velofahrer um 15.20 Uhr in ein Bachbord. Er dürfte schwere Verletzungen erlitten haben, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der 49-Jährige war auf dem Veloweg von Densbüren Richtung Asp unterwegs gewesen, als er auf der Höhe einer Gruppe von Schülern die Kontrolle über sein Velo verloren hatte.

Polizeipatrouillen, eine Ambulanzbesatzung und ein Rettungshelikopter rückten zum Unfallort aus. Der Verletzte wurde sogleich ins Spital geflogen.

Wenig später, um 16 Uhr, stürzte ein Velofahrer im Zurzibiet. Der 25-Jährige fuhr von Bad Zurzach Richtung Rekingen, als er aus noch ungeklärten Gründen zu Fall kam. Auch er dürfte sich schwer verletzt haben. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital.

Die Kantonspolizei ermittelt zu den Unfallhergängen. Die zuständigen Staatsanwaltschaften ordneten bei den Verunfallten Blut- und Urinentnahmen an. (mwa)

Busslingen, 27. August: Töff-Fahrer kollidiert beim Überholen mit abbiegendem Traktor

In Busslingen ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Traktor fuhr auf der Hauptstrasse von Künten Richtung Busslingen. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte ein Töff-Fahrer zum Überholen an. Der 33-Jährige kollidierte mit dem Anbaugerät des Traktors. Dabei wurde er am Fuss verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Er begab sich ins Spital.

Die Polizei klärt den Unfallhergang ab. Sie sucht Zeugen (Tel. 062 886 88 88). (mwa)

Leibstadt/Suhr, 24./25. August: 8 Töff- und Autolenker müssen das Billett wegen Tempoüberschreitung abgeben

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen waren acht Fahrzeuglenker so schnell unterwegs, dass die Polizei ihnen den Führerausweis auf der Stelle abnahm. Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhr ein 50-jähriger Schweizer mit seinem Motorrad in Leibstadt mit 142 km/h. Die Kantonspolizei hielt den Lenker sofort an und verzeigte ihn. Da die Messtoleranz bei 4 km/h liegt, kommt der Raserartikel laut Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei, nicht zum Zug.

(kca)

Küttigen, 24. August: Seitenwagen-Fahrer verunfallt beim Benkerjoch