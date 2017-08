Das «Vergehen» von Franz Hagenbuch hat 2016 schweizweit für Schlagzeilen gesorgt, weil er mit seinem Ärger an die Medien gelangt ist. Hagenbuch hat am 27. August 209 Aren Silomais geerntet. Auf dem gleichen Feld plante er, im Sinne einer guten Fruchtfolge, im darauffolgenden Jahr Kartoffeln zu pflanzen. Weil er das in der Regel immer so macht, liess er die Stoppeln stehen, brachte aber noch eine Schicht Riedstreu zum Mulchen ein. Doch das reichte nicht. Franz Hagenbuch hätte eine Zwischenbegrünung säen müssen. Das ist Vorschrift, wenn ein Feld vor dem 1. September abgeerntet wird. Hagenbuch hatte das schlicht vergessen: «Wir ernten den Mais normalerweise erst im September. Wegen der Trockenheit waren wir im letzten Jahr ein paar Tage früher dran, und ich habe nicht an die Zwischensaat gedacht.»

2299 Franken Direktzahlungen wurden Hagenbuch daraufhin gestrichen. Wegen fünf Tagen, um die er die vorgeschriebene Erntefrist unterschritten hat. Der Landwirt erachtet diese Massnahme als unverhältnismässig: «Klar, ich habe einen Fehler gemacht und nicht berücksichtigt, dass wir mit der Maisernte früher dran waren als üblich. Eine Busse würde ich in Kauf nehmen, aber nicht eine in dieser Höhe», sagt er. Mit seinem Gang an die Medien hat Franz Hagenbuch im Übrigen ein ungeahntes Echo ausgelöst. Er habe über 100 Reaktionen aus der ganzen Schweiz erhalten und alle seine Kollegen hätten dasselbe gesagt: «Wenn jemand krass gegen geltende Vorschriften verstösst, dann soll er gebüsst werden. Aber bei einer kleinen Unachtsamkeit, etwa beim fehlerhaften Ausfüllen von Formularen oder wenn jemand wie ich, wegen der günstigen Witterung ein paar wenige Tage zu früh erntet, sollte die Behörde Nachsicht walten lassen und nicht derart hohe Bussen aussprechen.»

Hagenbuch stört sich auch daran, dass Landwirte mehr und mehr Zeit im Büro verbringen müssen: «Es kann doch nicht sein, dass der administrative Aufwand derart intensiv und auch komplex geworden ist, dass Bauern schon externe Büros mit dem Ausfüllen der vom Staat verlangten Formulare beauftragen müssen», sagt er.

Zahl übersehen: –500 Franken

Einem weiteren Landwirt aus dem Raum Zofingen sind im letzten Jahr die Direktzahlungen um 500 Franken gekürzt worden. Grund: Er hatte ein Formular zu seiner Hühnerhaltung nicht richtig ausgefüllt. «Auf diesem Formular muss ich den Anfangsbestand und den voraussichtlichen Endbestand meiner Legehennen aufschreiben. In einer weiteren Kolonne müsste ich einsetzen, wie hoch der durchschnittliche Legehennen-Bestand in meinem Stall ist – keine relevante Zahl, sondern ein reiner Schätzwert. Das habe ich übersehen. Wir haben dieses Formular erstmals direkt auf dem PC ausgefüllt.» Vom zuständigen Amt hat man mir dann mitgeteilt, ich hätte gegen das Tierschutzgesetz verstossen und bekäme jetzt 500 Franken weniger Direktzahlungen.»

Für den Bauer ist vor allem der Vorwurf schlimm, er hätte das Tierschutzgesetz verletzt: «Es hat schon viele Kontrollen auf meinem Hof gegeben und meine Tierhaltung ist nie beanstandet worden. Ich sorge gut für meine Kühe, die Kälber, das Jungvieh und die Legehennen. Da lasse ich mir nie etwas zuschulden kommen», sagt er. Und meint weiter: «Das ist doch reiner Formalismus. Anderseits dürfen lebende Kälber durch das halbe Land zum Metzger gekarrt und ihr Fleisch am Schluss dennoch unter einem Öko-Label verkauft werden. Da kann doch etwas nicht stimmen.»

10 Aren Mais: –1500 Franken

Ein junger Bauer, der am Mutschellen einen Nebenerwerbstrieb bewirtschaftet, hatte ebenfalls etwas Mühe mit dem richtigen Ausfüllen der Formulare. Als der Kontrolleur auf den Hof kam, stellte dieser fest, dass der Bauer 10 Aren Mais mehr angepflanzt hatte, als er laut Vorschrift hätte dürfen. 10 Aren – das entspricht einer Fläche von 20 mal 50 Metern, nicht einmal der Viertel eines Fussballfeldes. Die Sanktionen waren drakonisch: 1500 Franken betrug der Verlust an Direktzahlungen. «Ich habe etwas zu wenig aufgepasst und mich mit der Anbaufläche verhauen. Das ist ein Verstoss gegen die Vorschriften und eine Busse deshalb berechtigt. 100 oder 200 Franken könnte ich auch akzeptieren. Aber 1500 Franken – das ist viel Geld für einen kleinen Bauern wie mich», sagt der Landwirt. Er sei doch kein Verbrecher. Er habe lediglich beim Ausfüllen der vielen Formulare etwas den Überblick verloren und einen kleinen Fehler gemacht.