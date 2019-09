Während Birchers neues Anliegen von SP-Grossräten heftig kritisiert wird (die AZ berichtete), stösst es bei Bürgerlichen nicht nur auf Ablehnung. «Der Vorstoss greift eine Tendenz auf, die ich auch sehr problematisch finde», sagt Adrian Schoop auf Anfrage. Er vertrete nach wie vor die Meinung, dass es in der Sozialhilfe mehr Differenzierung brauche, darauf ziele Birchers Anliegen ab.

Der Gemeindeammann von Turgi sagt, man habe es in den letzten Jahren mit einer neuen Nutzergruppe in der Sozialhilfe zu tun, auf welche diese langfristig nicht ausgerichtet sei. «Es ist nicht die Aufgabe des Sozialstaates, Grossfamilien, wie sie in anderen Kulturkreisen üblich sind, vorbehaltlos zu unterstützen. Sozialhilfe ist für die Überbrückung einer Notsituation gedacht», argumentiert Schoop.

Es brauche eine Strategie, damit dies auch in Zukunft gewährleistet ist, denn die Sozialhilfekosten hätten sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. «Man darf niemandem die Anzahl Kinder vorschreiben. Aber eine Deckelung der Sozialhilfe ist in gewissen Fällen zumutbar, insbesondere, da es eine Tatsache ist, dass ein Teil der Bezüge zur Unterstützung von Verwandten in die Heimatländer fliesst», findet er.