Die Regierung wollte den Vorstoss allerdings nicht in der verbindlichen Form einer Motion engegegennehmen, sondern lediglich als abgeschwächtes Postulat. Dieses löst nicht gleich einen Gesetzgebungsprozess aus, jedoch entsprechende Abklärungen.

Das Anliegen «Motivation statt Sanktion» sei zu unterstützen, machte Sozialdirektorin Franziska Roth (SVP) klar.

«Grundlegende Neuausrichtung»

Das System, wie es die Motion forderte, würde eine grundlegende Neuausrichtung der Sozialhilfe bedeuten und zahlreiche Grundsatzfragen aufwerfen, hatte die Regierung schon in ihrer schriftlichen Antwort klargemacht.

So müsste vertieft geprüft werden, was unter «Motivation», «Engagement» und «Integrationswille» zu verstehen sei. Fraglich sei auch, auf welche Weise der Nachweis dieser drei Kriterien zu erbringen ist und welches Mindestmass an Bemühungen zu einer finanziellen Erhöhung des um 30 Prozent reduzierten Grundbedarfs führt.