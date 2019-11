Bürgerliche: Firmensteuern senken, Prämeinabzüge erhöhen – das kostet 100 Millionen

Am 1. Januar tritt im Aargau die jüngste Unternehmenssteuerreform in Kraft. Der Gewinnsteuersatz für Firmen wird nicht gesenkt. Dies, weil allein eine Senkung um ein Prozent den Kanton 30 Steuermillionen kosten würde.

Dazu kämen hohe Ausfälle der Gemeinden. Weil der Aargau noch in einer Phase der Haushaltsanierung steckt, warb Finanzdirektor Markus Dieth für eine solche Lösung. Sie bringt dafür höchstmögliche Firmenabzüge für Patente, Forschung und Entwicklung. Der Grosse Rat hiess diese Lösung gut. Niemand ergriff das Referendum, sodass sie am 1. Januar in Kraft treten wird.

Nachdem die Bürgerlichen bei dieser Steuergesetzrevision darauf hingewiesen hatten, dass in einem nächsten Schritt die Gewinnsteuersätze der aargauischen Unternehmen auf ihre Konkurrenzfähigkeit überprüft werden müssten, reichen schon am Dienstag die drei Fraktionen von SVP, FDP und CVP gemeinsam ein Postulat ein, mit dem sie einen tieferen Gewinnsteuersatz fordern.