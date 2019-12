Bündner Rigi als erste Herausforderung – wie die Journalisten-Karriere von Jörg Meier ihren Anfang nahm

Während 35 Jahren hat Jörg Meier als Journalist und Autor über Menschen und Ereignisse im Aargau geschrieben. Er vermutet, dass er in dieser Zeitspanne rund 10'000 Texte verfasst hat. Angenommen, man würde alle diese Texte in Buchform herausgeben, dann gäbe das eine «Enzyklopädie des Lokalen», bestehend aus schätzungsweise 40 Bänden zu je 250 Seiten. In einer vierteiligen Serie blättert Jörg Meier in dieser fiktiven «Enzyklopädie des Lokalen» und holt einige Texte aus der Tiefe des Vergessens zurück ans Tageslicht. Und er erzählt die Geschichten hinter den Geschichten. Die Auswahl ist subjektiv, aber alles andere als zufällig.

Es war schon wieder dunkel, als er durchfroren und mit Mühe und Not das letzte Postauto zurück nach Ilanz erreichte. Im Zug nach Zürich stellte er fest, dass er eine Filmrolle unterwegs verloren hatte. Als sein Chef ihn am andern Tag fragte, wie es ihm im Bündnerland ergangen sei, sagte er nur: «Gut.»

Am 9. Februar 1985 erschien die ganzseitige Reportage von der Bündner Rigi. Allerdings ohne Gruppenbild. Es hatte sich auf der verlorenen Filmrolle befunden. Der Chef fand den Text zur Bildseite von der Bündner Rigi grundsätzlich recht gut und lustig. Aber er kritisierte das fehlende Gruppenbild.

Wenn der Journalist in späteren Jahren in schwierige Situationen geriet, dachte er manchmal an seine erste Reportage in den Bergen, wie er sich mit fremden Skis an den Füssen orientierungslos durch Schnee und Nebel gekämpft hatte – und da wurde ihm klar: Wer heil von der Bündner Rigi zurückkehrt, übersteht fast alle Herausforderungen im Journalismus.