In kaum einer Aargauer Gemeinde dürfte die vergangene Budget-Abstimmung so viel zu reden gegeben haben wie in Wettingen. Weil im grauhinterlegten Antragstext in der Abstimmungsvorlage der entscheidende Nebensatz fehlte, dass der Stimmbürger mit einem Ja an der Urne einer dreiprozentigen Steuerfusserhöhung zustimmt, erntete der Gemeinderat heftige Kritik.

Der ehemalige Wettinger SVP-Einwohnerrat und Grossrat, Thomas Bodmer, forderte gar, die Abstimmung für ungültig zu erklären, und reichte beim Kanton eine Stimmrechtsbeschwerde ein. Nun hat der Kanton diese abgewiesen, obwohl «die Abstimmungsunterlagen an einem Mangel leiden» und «die Erläuterungen offensichtlich unvollständig sind». Denn die Erwähnung der Steuerfusserhöhung auf Seite sieben der Abstimmungsvorlage genüge nicht.