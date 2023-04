Das Eidgenössische Feldschiessen findet in diesem Jahr am Wochenende vom 2. bis 4. Juni statt. Ab 6. Mai sind Vorschiessen möglich. Der neue Aargauer Feldchef Thomas Scheuzger strebt auf den 46 Aargauer Schiessplätzen eine Gesamtbeteiligung von deutlich über 10'000 Schützinnen und Schützen an.