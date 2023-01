Buchs «Angriff auf die Religionsfreiheit»: Aargauer Juden und Christen verurteilen Farbanschlag auf Moschee In der Nacht auf Silvester ist an der Moschee des Türkisch-Islamischen Vereins in Buchs ein Farbanschlag verübt worden. Nun haben Vertreter von christlichen und jüdischen Religionsgemeinschaften die Attacke verurteilt.

Der Eingangsbereich komplett beschmiert, an der Fassade politische Parolen: Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Silvester einen Farbanschlag auf die Moschee des Türkisch-Islamischen Vereins in Buchs verübt.

In der Nacht auf den 31. Dezember wurde ein Farbanschlag auf die Moschee in Buchs verübt. Leserreporterin

In einer am Freitag verschickten Mitteilung verurteilen nun christliche und jüdische Religionsvertreter den Farbanschlag und drücken ihre Solidarität mit muslimischen Glaubensgemeinschaften aus. «Der Angriff auf ein Haus der Gemeinschaft und des Gebets ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit und eine Verletzung des religiösen Friedens», heisst es in der Mitteilung der Aargauer Konferenz der Religionen. Sie fordern ein friedliches Zusammenleben der Religionen.

Aargauer Konferenz der Religionen Die Aargauer Konferenz der Religionen wird von der Römisch-Katholischen Landeskirche, dem Bischofsvikariat der Bistumsregion St.Urs, der Reformierten Landeskirche Aargau, der Christkatholischen Landeskirche Aargau, der Israelitischen Kultusgemeinde Baden und dem Verband Aargauer Muslime getragen.

Der Farbanschlag auf die Moschee in Buchs könnte eine Reaktion auf die tödlichen Schüsse in einem kurdischen Gemeindezentrum in Paris am 23. Dezember gewesen sein. Darauf deuteten die Schriftzüge «#Paris» und «Smash the turkish fascism», also «zerschmettert den türkischen Faschismus», die auf die Buchser Moschee geschmiert wurden.

«Der türkische Faschismus muss zerschmettert werden» und «#Paris» wurde auf die Fassade der Moschee gesprayt. Leserreporterin

Muslimverband vermutet Racheakt für Anschlag auf Kurden in Paris

Der Verband Aargauer Muslime geht sogar von einem Racheakt für die Anschläge auf kurdische Einrichtungen in Paris aus. Die Schmierereien deuten darauf hin, schrieb der Verband in einer Stellungnahme. In der Mitteilung des Muslimverbands hiess es zum Attentat auf die drei Kurden in Paris: «Weder unsere Moschee in Buchs noch sonst irgendein Mitglied von uns hat etwas damit zu tun.» Der Verband verurteile alle Anschläge und terroristischen Akte und setze weiterhin auf ein friedliches Zusammenleben aller Mitbürgerinnen und Mitbürger. (fan)