Die Geschichte des Jugendparlaments beginnt mit einem Erfolg: Über 100 Jugendliche nehmen 1998 an der Jugendsession in Aarau teil. Ein Anlass, aus dem zwei Jahre später das Jugendparlament entstehen sollte. Daran dachten der heutige SP-Grossratsfraktionspräsident Dieter Egli und seine Mitstreiter allerdings nicht, als sie die erste Session für Jugendliche im Aargau organisierten. Geplant war eine einmalige Veranstaltung zum Jubiläum 200 Jahre Helvetische Republik. Doch der Anlass zog so viele Politikinteressierte an, dass schon bald ein anderes Ziel feststand: Die Aargauer Jugend sollte ein eigenes Parlament erhalten.

Für Egli selbst, damals 28 Jahre alt, kam das neue Angebot zu spät. «Hätte es schon früher ein Jugendparlament gegeben, hätte ich mich dort sicher engagiert.» Dieses spiele bis heute eine wichtige Rolle, um bei Jugendlichen das Interesse an kantonalen Politthemen zu wecken. Dieter Egli hat den Einstieg in die Politik trotzdem geschafft – über Jugendverbände und den Einwohnerrat Windisch. Mittlerweile ist er seit zwölf Jahren Mitglied des Grossen Rats. In dieser Funktion sass er bis vor kurzem im Jugendparlament-Beirat, ein beratendes Organ, dessen Mitglieder auch schon Vorstösse der Jugendlichen in den Grossen Rat gebracht haben.