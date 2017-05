«Die Filialisierung ist in vollem Gange», bestätigt Sarah Stettler, Marketingleiterin beim Branchenverband. Das sei nicht per se schlecht: «Es bedeutet, dass die meisten gewerblichen Verkaufspunkte erhalten bleiben und nicht überall Industriebrot Einzug hält. Darüber sind wir froh.» Dominik Frei, Präsident des Aargauer Bäcker-Confiseurmeister-Verbandes ABCV, bestätigt den Trend hin zu grösseren Betrieben: «Diese Tendenz gab es in den letzten zehn Jahren eindeutig.» Doch die Betriebe mit einem einzigen Laden machten nach wie vor 85 Prozent aus. 10 Prozent hätten 2 bis 5 Filialen, und 5 Prozent – also nur eine Handvoll der rund 100 Verbandsmitglieder – mehr als 5 Standorte. Zu ihnen gehört Präsident Frei. Er betreibt mit seinem Bruder elf Standorte (siehe Interview rechts).

Eigentlich Biotechnologen

In der kleinen Küche hantiert Marion, Mitarbeiterin seit ihrer Lehrzeit hier vor 19 Jahren. Sie legt Rohschinken in Sandwiches und füllt Salat in Plastikschalen. Adi und Marion verstehen sich ohne viele Worte. Über ihren Chef sagt sie: «Er arbeitet gern und viel. Aber er sollte auch ein wenig mehr schlafen.» Heute Nacht seien es drei Stunden gewesen, gibt Häntze zu. «Aber ich wollte doch wissen, was der Köppel am Fernsehen verzapft.»

Der Bäcker-Konditormeister legt Teiglinge auf den Einschiessapparat. Schiebt vier Bleche mit Vollkornbrötchen in den Ofen. Holt den nächsten Teig aus dem Kühler. Je nach Brotsorte wurde der zwischen 48 und 72 Stunden im Voraus vorbereitet. «Wir sind eigentlich Biotechnologen», sagt er, «auch wenn wir nicht als solche anerkannt werden.» Mit den Händen formt er flink Teigportionen zu Brötchen. Nach jedem zweiten streut er Mehl auf die marmorne Arbeitsfläche. Dann piepst der Ofen: Die Pfünder sind fertig. Er nimmt den Schieber, die Brote landen auf dem Auskühlblech.

«Solange wir den Plausch haben»

1995 übernahm Adrian Häntze 32-jährig das Geschäft von seinem Vater. Damals gab es drei Bäckereien in Mellingen, heute noch seine. Das dazugehörige «Café am Tor», gehalten im originalen Achtzigerjahre-Ambiente, ist für Häntze «nice to have, etwas für die Seele». Der Grossteil des Umsatzes läuft aber über den Ladentisch. Nicht zu wachsen, an- oder neu zu bauen, war ein bewusster Entscheid. Denn Häntze absolvierte seine Lehre in einem Betrieb, der früh auf Filialisierung gesetzt hatte. «Mein Chef hatte an der Personalfeier einen Herzinfarkt. Da wusste ich: Das muss ich nicht haben.» Er wolle lieber Selbstständigkeit und Eigenbestimmtheit, «statt Millionen zu verdienen», wie er mit leicht ironischem Unterton bemerkt. Er mache keine Lieferungen, sondern habe einen einzigen Kunden: seinen Laden. «Für uns stimmt das so.» Es sei lässig, wenn ein Kollege eine erfolgreiche Kette aufziehe, daran seine Freude habe. «Bewundern muss ich ihn deswegen nicht.»

Klein zu bleiben, hat bei Adi Häntze noch einen zweiten, emotionalen Grund. Er sagt es so: «Häb doch Freud am Läbe, dä Schissdräck chonnt zwüschedure voneleige.» Seine Schwester starb an einer Krankheit, seine Frau leidet an einer unheilbaren. Er will auch ein Leben ausserhalb der Backstube, Zeit für seine Frau und gemeinsame Reisen, solange es noch geht. Wegen ihm komme ohnehin niemand in den Laden, «sondern wegen meiner Prinzessinnen». Die Bezeichnung ist als Bewunderung gemeint: für seine Verkäuferinnen. Für den Kunden zähle die Begegnung.

Wenn dazu das Produkt stimme und man vor dem Laden parkieren könne, verkaufe man. Klar: Auch er brauche Erfolg. «Ohne geht das Feuer aus.» Man nehme es aber gemütlich, höre beim Arbeiten Radio, am liebsten einen rockigen Internetsender. Natürlich wünsche er sich manchmal auch eine Gärstopp-Anlage oder einen grösseren Kühler. Aber so zu investieren, lohne sich nicht mehr. Er könne nicht sagen, wie lange es den «Häntze am Tor» noch gebe: «Solange wir den Plausch haben und davon leben können. Wenn der Kunde eines Tages nicht mehr bei uns kauft, waren wir einfach zu wenig gut.»

Adi Häntze lässt sich im Café einen Espresso aus der Maschine, stellt am Ofen den Timer neu. Da ruft Mitarbeiterin Marion: «Dä Pistor isch cho!» Er hilft dem Rohmaterial-Lieferanten beim Ausladen. Und ruft, zwei Säcke Haselnüsse unter den Armen, von der Kellertreppe hinauf: «Du könntest mit deinem Artikel ja die Botschaft rausgeben: Leute, tragt Sorge zu euren Becken!»