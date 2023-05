Brittnau Vortritt missachtet - zwei Verletzte Zwei Autos kollidierten am Freitagmorgen in Brittnau seitlich-frontal. Beide Lenkerinnen mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Auf der Langnaustrasse, ausserhalb von Brittnau kollidierten am Freitagmorgen um circa 9:30 Uhr zwei Autos, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Eine 74-Jährige Autofahrerin bog aus dem Grütmattweg in die Langnaustrasse und missachtete dabei den Vortritt eines korrekt fahrenden Autos. Beide Autos kollidierten seitlich/frontal.

Beide Autofahrerinnen mussten mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Es entstand beträchtlicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Kantonspolizei Aargau nahm der Unfallverursacherin den Führerschein ab und verzeigte sie bei der Staatsanwaltschaft.