Brittnau Unbekannte Person rammt parkiertes Auto und fährt davon – Polizei sucht Zeugen Ein unbekannter Wagen prallte am Freitagabend gegen ein parkiertes Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich die Person aus dem Staub.

Das Heck des BMW wurde stark beschädigt. Kapo AG

Der betroffene BMW stand am Freitagabend auf dem Vorplatz eines Einfamilienhauses an der Fennernstrasse in Brittnau. Dessen Besitzer waren gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau dort zu Besuch und wollten kurz nach 23 Uhr die Heimfahrt antreten. Dabei stellten sie fest, dass der Wagen schräg stand und am Heck stark beschädigt war.

Der Ort des Geschehens: die Fennernstrasse in Brittnau. Kapo AG

Vor Ort fand die Kantonspolizei Aargau Teile eines weissen Renault Mégane. Dieser muss die Quartierstrasse befahren haben und mit beträchtlicher Wucht gegen den parkierten BMW geprallt sein, heisst es in der Mitteilung. Dadurch muss auch am Renault erheblicher Schaden entstanden sein. Die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) sucht die Person am Steuer des Renault und Augenzeugen. (fan)

