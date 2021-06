Resu Bär im Beitrag von Tele M1. Tele M1

Brittnau Retter in der Not: Transport-Unternehmer hilft Autofahrerin durch die Fluten Das Hochwasser hat unter anderem die Region Zofingen heftig getroffen. In Brittnau ist eine regelrechte Flut die Strasse hinuntergekommen – und hat eine Autofahrerin überrascht. Dank Resu Bär kam sie schliesslich zu ärztlicher Hilfe.

Eine Frau wurde am Donnerstagabend in Brittnau in ihrem Auto von den Wassermassen überrascht. Die Luzernerin befreite sich aus eigener Kraft aus dem Auto und gelangte zum Alters- und Pflegeheim Sennhof. Dort alarmierte man die Ambulanz, doch diese schaffte es wegen des Unwetters nicht durch die Fluten.

So brauchte es die Hilfe des Bagger- und Transportunternehmers Resu Bär. Er wurde kontaktiert und fuhr mit einem Traktor zum Sennhof, um die unter Schock stehende Frau abzuholen. Auf dem Traktor schafften sie es durch das rund 50 Zentimeter hoch stehende Wasser. «Man muss aufpassen, es ist gefährlich», sagt Bär dem Regional-TV-Sender Tele M1.

Rund 650 Meter weiter, am Ende der alten St. Urbanstrasse, übergibt er die Frau der Ambulanz. «Das ganze geht einem nahe», sagt er.

Der Schock sitze der Geretteten noch immer in den Knochen, sagt ihr Mann zu Tele M1. Körperlich sei sie unversehrt. (mwa)

