Brittnau Mit voller Wucht auf Lastwagen geprallt – Polizei sucht nach Unfall auf A2 Zeugen Aus noch unbekanntem Grund prallte am Montagmorgen auf der A2 ein Lieferwagen mit voller Wucht gegen einen Lastwagen. Verletzt wurde niemand.

Der demolierte Lieferwagen nach dem Unfall. Kapo AG

Die Auffahrkollision ereignete sich am Montag um 9.30 Uhr auf der A2 bei Brittnau. In Richtung Luzern fahrend schwenkte ein Lastwagen auf den Überholstreifen, um einen langsamer fahrenden Lastwagen zu passieren. In diesem Augenblick näherte sich von hinten ein Lieferwagen und prallte mit voller Wucht ins Heck des überholenden Lastwagens.

Obwohl die Front des Lieferwagens stark demoliert wurde, kam dessen 39-jähriger Lenker unverletzt davon. Weil jedoch der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis ab.

Weshalb der Lieferwagen gegen den kaum übersehbaren Lastwagen prallte, ist unklar. Die Mobile Polizei in Schafisheim (062 886 88 88) sucht Augenzeugen, welche den Unfall beobachteten oder Angaben zur Fahrweise des weissen Lieferwagens machen können.

Aufgrund des Unfalls bildete sich im dichten Verkehr Rückstau. Die Unfallstelle war um 11 Uhr geräumt. (pd/pin)