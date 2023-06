Brevetierung «Jagdpass ist kein Selbstläufer»: Der Kanton Aargau hat 58 neue Jägerinnen und Jäger Auf Schloss Habsburg haben 58 Personen – darunter zwei Frauen – den Jagdfähigkeitsausweis bekommen.

58 neue Jägerinnen und Jäger haben auf Schloss Habsburg ihren Fähigkeitsausweis bekommen. Bild: zvg

Nur Keiler Bruno hatte an der Brevetierungsfeier auf Schloss Habsburg nichts zu lachen. Das präparierte Tier schaute zu, wie 58 neue Jägerinnen und Jäger ihren Fähigkeitsausweis bekamen. «Die Jagdausbildung ist kein Spaziergang», betonte Regierungsrat Stephan Attiger, welcher die Diplome zusammen mit Urs Wunderlin, dem Präsidenten der Jagdprüfungskommission, verlieh.

Auch Wunderlin betonte: «Der Aargauer Jagdpass ist kein Selbstläufer.» 37 der insgesamt 39 Kandidatinnen und Kandidaten konnten den praktischen Teil bestehen. Zwei seien an den Nerven gescheitert, heisst es in einer Mitteilung.

Urs Wunderlin, dem Präsident der Jagdprüfungskommission Bild: zvg

Schwieriger sei der Theorieteil gewesen, so Wunderlin. 70 Personen seien dort angetreten, 58 bestanden die Prüfung. «Das Leistungsniveau war hoch», sagte Wunderlin den Absolventinnen und Absolventen des Jagdlehrganges. «Ihr seid die neuen Gesichter der Jagd», fügte Wunderlin an. Die neuen Jägerinnen und Jäger sollen in ihren Gemeinden mitmachen und dem «Ansehen des Jägers ein neues Gesicht geben». (fan)