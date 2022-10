Braukunst Das süffigste Lager, das spannendste Ale, das schönste Weizen: Wir haben die drei Gewinner unseres grossen Aargauer Biertests besucht Mit einem grossen Biertest hat sich die Aargauer Zeitung auf die Suche nach den spannendsten Gebräuen im Kanton gemacht. Drei Kleinbrauereien haben in je einer der Kategorien abgeräumt – wir haben den glücklichen Gewinnern einen Besuch abgestattet.

Von wegen es kann nur Einen geben. Gleich drei Braubetriebe durfte die Aargauer Zeitung im Rahmen ihres grossen Aargauer Biertests zu Gewinnern küren. In zwei Kategorien, nämlich den Ale- und Weizenbieren, ging der Sieg ins Freiamt. Bei den Lagerbieren machte eine Kleinbraurerei aus dem Fricktal das Rennen.

Wir haben den Spitzenreitern unter den Aargauer Bierkünstlern einen Besuch abgestattet, um die Gesichter hinter den Braukesseln kennenzulernen und mehr über deren Geschichte zu erfahren.

3Bier, Gansingen: Brauerei mit Genossenschaft vor Schliessung gerettet

In Büren, einem Ortsteil der 1000-Seelen-Gemeinde Gansingen, befindet sich unauffällig, hinter einer holzvertäftelten Fassade, die Mikrobrauerei 3Bier. Hier wird ein hervorragendes Lagerbier gebraut, das prompt den ersten Platz im grossen Aargauer Biertest belegt hat.

Weder die Rezeptur, noch der Name dafür stammen allerdings aus den eigenen Reihen, wie Mario Hüsler erklärt. «Wir führen die Arbeit unserer Vorgänger fort, die den Betrieb nach acht Jahren aufgeben wollten.» Um das nötige Geld dafür aufzubringen, gründete Hüsler – der auch Gemeindeammann von Gansingen ist – zusammen mit zwei Bekannten die Genossenschaft Freunde des 3Biers. Bereits bei der Gründungsversammlung zählte diese mehr als 60 Mitglieder, heute sind es schon rund 100.

Herr über den Sudkessel bei 3Bier ist Markus Dietiker. Er erklärt, dass im eigenen Haus nur gerade 200 Liter Bier pro Braugang hergestellt werden können. Aus diesem Grund arbeite der Betrieb mit einer Lohnbrauerei im Schwarzwald zusammen. «Ein Familienbetrieb, den es seit mehr als 100 Jahren gibt und der eine Kapazität von 3000 Litern hat», erläutert Dietiker. Um trotz des Outsourcings echtes 3Bier herzustellen, wird eigens das Bürer Quellwasser nach Deutschland gebracht. Der Brauprozess erfolgt schliesslich genau nach dem Gansinger Rezept und wird von Dietiker überwacht.

Neben den beiden Hauptbieren «Lager» und «Helles» stellt 3Bier auch ein eigenes Schwarzbier und seit kurzem auch das «Bürsch» her, ein helles Bier, das sich ans berühmte Kölsch anlehnt. Speziell für die Adventszeit wird in der Braustube gerade an einem Weihnachtsbier getüftelt. Zu kaufen und zu geniessen gibt es die Bierkreationen von 3Bier jeweils am Mittwochabend direkt in Büren und in ausgewählten Beizen der Region.

Drüüklang Bräu, Oberlunkhofen: Aus Stammtischidee wird Bierbusiness

Kompressor, Keilriemen, Bremslicht, Blinker: Was auf den ersten Blick nach der Ersatzteilliste einer Autogarage klingt, ist in der Brauerei Drüüklang Programm. Hier tragen alle Biere Namen aus der Welt des motorisierten Verkehrs – und das nicht von ungefähr. «Wir haben ein Postautounternehmen in Jonen», erklärt Stefan Stutz beim Gespräch in der Braustube. Dort sei beim monatlichen Fahrerstamm dann die Idee für ein eigenes Bier aufgekommen. Gemeinsam mit Postautochauffeur Roger Reuteler ging Stutz schliesslich die Sache an.

«Postautofahren und Bier, das verträgt sich eigentlich nicht so gut», lacht Stutz und erklärt, dass das Drüüklang Bräu aus diesem Grund den Zusatz «Feierabendbier» im Namen trägt. Begonnen mit dem Braubetrieb wurde 2016, damals noch mit zwei 50-Liter-Kesseln. «Weil wir von überall Anfragen für das Bier erhielten, kamen wir damit aber schnell an den Anschlag», erinnert sich Stutz. Ein Glück, konnte Drüüklang Ende 2017 die Brauanlage der Lindenbergbräu GmbH in Beinwil übernehmen.

Drüüklang-Inhaber Stefan Stutz in seiner Braui in Oberlunkhofen. Lukas Scherrer

Mit der Gründung der eigenen GmbH 2018 wuchs das Geschäft seither stetig. «Wir produzieren zwischen 13'000 und 15'000 Liter pro Jahr», führt Stutz aus. Neben dem «Blinker», dem Sieger-Ale des grossen Aargauer Biertests, werden in Oberlunkhofen etwa auch ein Lager (Fernlicht), ein Amber (Bremslicht), ein Maibock (Kompressor) und weitere Bierspezialitäten gebraut. Diese kann man heute in mehreren Beizen der Region geniessen, auch im Oberlunkhofer Volg sind sie erhältlich.

Direkt in der Brauerei zu kaufen gibt es die Bierkreationen jeweils beim Rampenverkauf am Freitagnachmittag. Dann lädt auch der stilecht mit Postauto-Memorabilia eingerichtete Vorraum der Braui zum Verköstigen des einen oder anderen Bierchens ein.

Berke Bräu, Berikon: Ohne Bier-Background einen Volltreffer gelandet

Mit ihrem «Schwoob» haben Andi Kamer und Jonas Füglistaller von Berke Bräu am grossen Aargauer Biertest die Konkurrenz in der Kategorie Weizen in den Schatten gestellt. «Mit Freude getrunken», lautete etwa das Fazit unseres Experten Hartmuth Attenhofer. Auch Tom Schläpfer lobte das Weizenbier aus Berikon in den höchsten Tönen und bewertete es mit der Höchstpunktzahl.

«Wir wussten schon, dass wir ein gutes Weizen haben», schmunzelt Kamer. Dass es sich aber gegen grosse Namen wie Erusbacher oder Lägere durchgesetzt hat, sei mehr als erfreulich. «Für das ‹Schwoob› haben wir uns die deutschen Weizenbiere zum Vorbild genommen», erklärt Füglistaller. «Da sind mir viele Schweizer Weizenbiere zu wenig nah dran.»

Erst zwei Jahre im Brau-Business, aber schon einiges auf dem Kasten: Andi Kamer (links) und Jonas Füglistaller von Berke Bräu. Lukas Scherrer

Kamer und Füglistaller kennen sich schon 20 Jahre, sind beide in Berikon aufgewachsen und Mitglieder im hiesigen Musikverein. Bei einem gemeinsamen Bierchen kam Füglistaller auf die Idee, einmal selbst Bier zu brauen. «Wir haben beide keinen Brau-Background, der Gedanke kam aus dem Nichts und hat dann seinen Lauf genommen», erklären die beiden.

In der Aargauer Zeitung stiess Kamer zufällig auf einen Artikel über die Schliessung der Brasserie Terrasse beim Heinrütirank. Rasch wurde man sich einig, den 50-Liter-Braukessel in neue Hände zu übergeben. «Der Wirt wuchs ebenfalls in Berikon auf», so Kamer. «Er freute sich, dass die Infrastruktur somit ‹im Dorf bleiben› konnte.»

So entstand Ende 2020 schliesslich der erste Sud unter dem Namen Berke Bräu. Zufrieden mit den Ergebnissen wurden die Kreationen erstmals in der Metzgerei Groth der Käuferschaft angeboten. Heute werden die Biere auch in der Bar des Restaurants Stalden ausgeschenkt und im Supermarkt Bolleri nahe des Bahnhofs Berikon-Widen verkauft.

