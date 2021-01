Braucht Schafisheim eine weitere Prüfhalle? SVP-Giezendanner lehnt Neubau ab – wegen Elektroautos

Die Prüfinfrastruktur des Strassenverkehrsamts in Schafisheim ist dem Zuwachs von prüfungspflichtigen Fahrzeugen nicht mehr gewachsen. Der Kanton rechnet mit einem weiteren Anstieg des Fahrzeugbestands. So steht es in einer Vernehmlassungsvorlage des Kantons. Die Prüfhalle ist seit 1973 in Betrieb. Trotz laufend werterhaltender Massnahmen bedürfe sie einer Gesamtsanierung und einer Anpassung an die heutigen Anforderungen und technischen Standards, argumentiert der Kanton. Nun liegt ein Vorschlag für die Gesamtsanierung der Prüfhalle und den Bau einer Zusatzhalle vor, für zusammen 22,34 Millionen Franken. Parteien und Verbände konnten dazu Stellung nehmen (vgl. Hauptartikel). Beim Kanton werden nun die Antworten ausgewertet. Etwa im April dürfte die Regierung die definitive Vorlage an den Grossen Rat verabschieden. (mku)