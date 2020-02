Braucht der Aargau eine Lösung wie der Kanton Tessin? Das sagen zwei Gesundheitspolitiker

Der Kanton Tessin gilt in Sachen Bekämpfung von Herzstillstandstodes­fällen als vorbildlich. Die Stiftung «Ticino Cuore» wurde 2005 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Überlebens- chancen von Menschen zu verbessern, die einen plötzlichen Herzstillstand erleiden. Die Stiftung hat zahlreiche First Responder ausgebildet. Laienretter also, die Herzdruckmassagen durchführen können.

Gut möglich also, dass der Grüne Severin Lüscher und die Freisinnige Martina Sigg im Grossen Rat demnächst einen überparteilichen Vorstoss zum Thema einreichen, damit bei der gesundheitspolitischen Gesamtplanung das Thema aufgenommen wird und in einem nächsten Schritt überprüft wird, ob es Sinn macht, das Tessiner Modell auch im Aargau einzuführen.

Hier dürfe sich der Aargau durchaus an erfolgreichen Modellen anderer Kantone orientieren, wenn es nach Martina Sigg und Severin Lüscher geht. Beide verweisen auf den Kanton Tessin, der in diesem Bereich vorbildlich sei. Im Südkanton ist die Zahl der Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Versagen dank eines neuen Lebensrettungs-Konzepts zurückgegangen.

Severin Lüscher, der als Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Schöftland arbeitet, relativiert allerdings den Mythos des Defibrillators als Lebensretter. Defibrillatoren machten zwar durchaus Sinn, gerade an Orten wie Bahnhöfen, wo sich täglich viele Leute aufhalten. «Wirkung und Verfügbarkeit von Defibrillatoren werden aber auch ziemlich überschätzt», sagt der Grossrat. «Es ist oft nicht so, dass jemand stirbt, nur weil kein Defibrillator verfügbar war.» Sehe man die Laienhilfe als erstes Glied in der Rettungskette, dann seien Defibrillatoren nur ein Teil davon.