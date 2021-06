Brandstiftung Überraschung im Casa-Loca-Prozess: Zuerst beteuert das Wirtepaar seine Unschuld – dann akzeptiert es die Strafe doch Nach dem Brand des Restaurants Casa Loca im Februar 2019 in Villmergen geriet das Wirtepaar rasch in Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Im letzten Jahr wurden die beiden vom Bezirksgericht Bremgarten verurteilt. Zuerst haben die beiden das Urteil angefochten. Aus Angst vor einer noch höheren Strafe akzeptieren sie es nun doch.

In Villmergen brannte im Februar 2019 Restaurant Casa Loca im Industriegebiet - das Feuer soll das Wirtepaar gelegt haben.

ZVG

Die Verhandlung begann in etwa so, wie es bei Fällen vor Obergericht in etwa zu erwarten ist. Eine Zeuge wurde befragt und erzählte etwa das, was er vor Bezirksgericht bereits gesagt hatte. Die Beschuldigten wurden befragt und erzählten in etwa das, was sie vor Bezirksgericht gesagt hatten. Doch zu den Plädoyers, in denen der Staatsanwalt und die Verteidigung in etwa das hätten sagen können, was sie vor Bezirksgericht bereits gesagt hatten

Der Fall sorgte für einiges an Aufsehen, als im Februar 2019 das Restaurant Casa Loca im Villmerger Industriequartier praktisch komplett ausbrannte. Die Polizei kam schon kurz nach dem Brand zum Schluss, dass es Brandstiftung war.

Der Verdacht fiel rasch auf das Wirtepaar, das darin verwickelt gewesen sein soll. Vergangenes Jahr verurteilte das Bezirksgericht Bremgarten den Mann wegen Brandstiftung, versuchten Betrugs und Irreführung der Rechtspflege zu vier Jahren Gefängnis und zehn Jahre Landesverweis.

Das Restaurant im Vollbrand am Abend des 25. Februars 2019. Tele M1

Seine Frau kassierte wegen Gehilfenschaft zur Brandstiftung, Betrugs und versuchten Betrugs eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren, wovon sie die Hälfte absitzen muss. sowie sieben Jahre Landesverweis.

Heute stand das Wirtepaar vor Obergericht - die beiden hatten das Urteil der ersten Instanz nicht akzeptiert. Sie hätten mit dem Brand nichts zu tun, beteuerten sie, sie forderten weiterhin Freisprüche. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung und härtere Strafen beantragt. Sie verlangte für den Mann eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren, für seine Frau eine solche von vier Jahren.

Die Verhandlung begann wie geplant. Ein Zeuge wurde befragt, danach die beiden Beschuldigten, die weiterhin teils unter Tränen ihre Unschuld beteuerten. Dann, kurz nach Mittag, verkünden die beiden Verteidiger des Wirtepaars überraschen: Ihre Klienten ziehen die Berufung zurück. Sie akzeptieren damit das Urteil des Bezirksgerichts.

Damit wird auch die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft hinfällig. Und die drohenden, noch höheren Strafen werden somit hinfällig.

Update folgt...