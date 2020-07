Brand in Zofinger Hochhaus – war fahrlässiges Handeln der Auslöser?

In Zofingen hat es in der Nacht auf Mittwoch in einem Hochhaus gebrannt. Die mehreren Dutzend Bewohner der Überbauung mussten sich in eine Notunterkunft begeben. Eine Ambulanz fuhr drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Ein Anwohner hatte kurz nach 23 Uhr gemeldet, dass er im neunten Stock Rauch aus einer Wohnung im fünften Stock feststellen könne. Der Wohnungsbesitzer sei nicht erreichbar.