Brand in Zofinger Hochhaus – acht Personen mit Rauchvergiftung im Spital

In Zofingen hat es in der Nacht auf Mittwoch in einem Hochhaus gebrannt. Das Feuer brach in einer Wohnung im vierten Stock aus. Mehrere Dutzend Hausbewohner mussten sich in eine Notunterkunft begeben. Acht Personen hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten, berichten mehrere Medien gestützt auf die Aargauer Kantonspolizei. Drei von ihnen mussten ins Spital.

Die Feuerwehr stand mit rund 100 Leuten im Einsatz. Sie löschte den Brand, bevor das ganze Haus in Flammen stand. Die Brandursache ist noch unklar. Sie wird untersucht.

Aktuelle Polizeibilder