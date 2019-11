Brand bei Shell-Tankstelle – Leser meldet extreme Explosion

Bei der Shell-Tankstelle in Oftringen ist ein Feuer ausgebrochen. Dies meldet ein Leser der AZ. Er spricht von einer «extremen Explosion». Eine weitere Leserin berichtet von einem «riesen Knall» kurz nach 19.15 Uhr, den man «mindestens in zwei Kilometer Entfernung noch spürte». Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die Autobahnausfahrt ist gemäss TCS Verkehrsinfo in beide Richtungen gesperrt.

Hier liegt die Shell-Tankstelle: