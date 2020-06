Brand bei Mehrfamilienhaus in Windisch ++ Pick-up prallt gegen Hydranten ++ 75-jährige Lenkerin verliert Führerschein

Windisch, 5. Juni: Brand zur Nachmittagszeit bei Mehrfamilienhaus in Rain

Vom Brand betroffen war ein Mehrfamilienhaus am Rain in Windisch. Bewohner meldeten gegen 15 Uhr einen Brand auf dem Balkon. Wie sich zeigte, brannte bei einer Wohnung im Erdgeschoss die Markise. Die Feuerwehr konnte diese dann in Kürze löschen. Die anwesenden Bewohner des Hauses waren in der Zwischenzeit angewiesen worden, das Gebäude zu verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnis dürfte der Schaden überschaubar sein. Die Brandursache ist noch unklar. (az) Zeihen, 4. Juni: Pick-up mit Anhänger gegen Hydranten geprallt Ein Pick-up ist am Donnerstagabend in Zeihen gegen einen Hydranten geprallt. Zum Unfall kam es kurz vor 19.30 Uhr. Eine Anwohnerin habe gesehen, wie der Fahrer eines weissen Pick-up mit dem dortigen Hydranten kollidierte, teilt die Aargauer Polizei mit. Danach sei er weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich immerhin auf mehrere tausend Franken. Die Polizei leitete eine Fahndung ein – bisher ohne Erfolg. Am weissen Pickup mit deutschen Kontrollschildern war ein Anhänger angekuppelt. Dieser war mit einem silbergrauen BMW beladen.

Die Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33) sucht weitere Augenzeugen, die Angaben zum fraglichen Anhängerzug machen können. Baden, 5 Juni: Kollision mit junger Fussgängerin – 75-jährige Lenkerin verliert Führerschein

1 / 2 Vollbild prev next

Auf der Badener Mellingerstrasse stiess gestern Abend ein Auto mit einer Fussgängerin zusammen. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer am Freitag verschickten Medienmitteilung schreibt, musste die 30-jährige Fussgängerin nach dem Zusammenstoss zur Kontrolle ins Spital überführt werden. Die Kollision ereignete sich am Donnerstag kurz nach 21 Uhr. Die 75-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz fuhr von der Autobahn in Richtung Baden. Beim Fussgängerstreifens kam es zum Zusammenprall mit der jungen Frau, welche die Mellingerstrasse überquerte. Die Autolenkerin wurde angezeigt. Zusätzlich wurde ihr der Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde abgenommen. (lga) Klingnau, 5. Juni: Wegen Vermisstenfall: Grosse Suchaktion mit Polizeihelikopter

Grosse Suchaktion am Donnerstagabend im Unteren Aaretal: Eine Frau hat ihren 67-jährigen Ehemann um 17.45 Uhr als vermisst gemeldet, wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, der AZ sagt. Er bestätigt Lesermeldungen, dass ein Helikopter nachts für zirka 90 Minuten über der Region kreiste. "Ihr Mann sei morgens um 8 Uhr spazierengegangen und nicht nach Hause gekommen", so Graser. Die Ehefrau hörte nichts mehr von ihm. "Sie hat sich richtigerweise bei der Polizei gemeldet." Beim Vermissten handelt es sich um einen 67-jährigen Mann mit Schweizer Nationalität, der in Klingnau Wohnsitz hat. Ob die Polizei zum Vermisstenfall eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bild des Mannes publiziert, steht noch nicht fest, so der Polizei-Sprecher. (pzi) Mehr zum Thema lesen Sie hier Bözberg, 4. Juni: Auto gerät im Bözbergtunnel in Brand – Totalschaden und grosse Verkehrsbehinderung

Im Bözbergtunnel auf der A3 Richtung Zürich war am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Aargau auf Nachfrage der AZ bestätigt, sei gegen 17 Uhr ein Fahrzeug im Tunnel in Brand geraten. Zuvor hatte der Fahrer einen Leistungsabfall bei seinem Ford Galaxy bemerkt. Kurz danach blieb das Auto im Tunnel stehen und begann zu rauchen, ehe es in Flammen stand. Die Feuerwehr Frick und örtliche Rettungskräfte wurden umgehend aufgeboten. Der Feuerwehr gelang es rasch das Feuer unter Kontrolle zu bringen. (az) Mehr zum Thema lesen Sie hier Würenlos, 3. Juni: Mädchen kommt bei Zugunfall ums Leben

Bei einem Zugunglück beim Bahnhof Würenlos ist am Mittwochmorgen ein rund 22-Monate altes Mädchen ums Leben gekommen. Das teilt die Aargauer Kantonspolizei mit. Gemäss ersten Erkenntnissen sei das Mädchen um 9.45 Uhr von einem heranfahrenden Zug erfasst und verletzt worden. Ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance brachte das Kind in kritischem Zustand ins Spital. Dort erlag das Kind seinen Verletzungen nach kurzer Zeit. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und führte die Tatbestandsaufnahme durch. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung zur Klärung der Umstände und Ursache des tragischen Ereignisses eingeleitet. (mwa) Schafisheim, 3. Juni: Patrouille der Aargauer Polizei verunfallt auf Blaulicht-Fahrt

1 / 4 Vollbild prev next

In Schafisheim war am Mittwochmorgen ein ziviler Patrouillenwagen der Aargauer Kantonspolizei in einen Unfall verwickelt. Das Polizei-Fahrzeug war kurz vor 11.45 Uhr mit Blaulicht und Sirene auf der Seetalstrasse in Richtung Seon unterwegs. Zur Kollision kam es, als der Fahrer zum Überholen eines anderen Autos ansetzte, das im selben Moment links abbog. Es wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Eine andere Polizeipatrouille rückte an und rapportierte den Unfall zuhanden der Staatsanwaltschaft. Zur Klärung des Unfalls wird unter anderem die Dashcam des Polizeiwagens ausgewertet. Dürrenäsch, 3. Juni: Velo-Fahrer stürzt nachts auf der Teufenthalerstrasse – Alkoholtest zeigt 1,3 Promille auf

Aus zuzeit noch nicht bekannten Gründen stürzte ein Velofahrer in Dürrenäsch auf der Teufenthalerstrasse. Nach dem Unfall musste der 37-Jährige ins Spital gebracht werden. Dies teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch in einer Medienmitteilung mit. Der Sturz ereignete sich am Mittwoch kurz vor 2 Uhr. Die Polizei stellte beim Verunfallten Alkoholgeruch fest. Der darauf folgende Atem-Alkoholtest wies einen Wert von rund 1,3 Promille auf. Bevor die Ambulanz den Fahrradfahrer ins Spital brachte, wurde er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm zur Anzeige gebracht. (lga) Reinach, 2. Juni: Junge Autolenkerin missachtet Vortritt – Motorradlenker muss nach Kollision ins Spital

Infolge missachten des Vortritts prallte eine Autolenkerin in Reinach frontal-seitlich mit einem Motorradlenker zusammen. Wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch in einer Medienmitteilung verlauten lässt, musste der Motorradfahrer nach dem Unfall ins Spital gebracht werden. Die Kollision ereignete sich am Dienstag kurz vor 12.30 Uhr. Die 19-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr mit ihrem Auto auf der Kanalstrasse, bog rechts in die Sandgasse ab, um danach links in die Florastrasse zu fahren. Weil sie dabei den Vortritt gegenüber dem sich korrekt verhaltenden Motorradlenker missachtete, war eine Kollision unvermeidlich. Der sich auf der Sandgasse befindende 31-Jährige stürzte und verletzte sich beim Zusammenprall leicht. Per Ambulanz wurde der Motorradfahrer ins Spital gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach dem Unfall wurde der jungen Autolenkerin der Führerausweis auf Probe zu Handen der Entzugsbehörde abgenommen. (lga) Zofingen, 2. Juni: Polizei hält mehrere Schnellfahrer an: Vier Tempo-Sünder müssen Führerschein abgeben

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle müssen vier Verkehrsteilnehmer ihren Führerausweis per sofort abgeben, da sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. Dies teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag in einer Medienmitteilung mit. Die Kontrolle führte die Polizei per Lasermessgerät am Montag, 1. Juni 2020 im Inner- und Ausserortsbereich der Region Zofingen durch. Den Führerschein zuhanden der Entzugsbehörde abgeben musste so beispielsweise ein 19-Jähriger, der mit seinem BMW innerorts in Zofingen auf der unteren Brühlstrasse mit 94 km/h unterwegs war und somit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatte. Auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer, bei dem eine Geschwindigkeit von 92 km/h gemessen wurde, wurde von der Polizei angehalten und zur Anzeige gebracht. (lga) Mehr zum Thema lesen Sie hier Brugg, 2. Juni: Betrugsopfer fällt auf «falschen Polizisten» herein – Bargeld bei Sitzbank deponiert

Die Kantonspolizei Aargau sucht derzeit nach dem Opfer eines Betrugsdeliktes. Dies teilte die Kantonspolizei in einer am Dienstag verschickten Medienmitteilung mit. Gemäss den Erkenntnissen, die im Rahmen eines ausserkantonalen Ermittlungsverfahren gewonnen wurden, dürfte die Täterschaft das bisher noch unbekannte Opfer anhand der Betrugsmasche «falscher Polizist» dazu bewegt haben, verpacktes Bargeld im November oder Dezember 2019 unter einer Sitzbank in Brugg zu deponieren. Später wurde das Bargeld in bisher noch nicht bekannter Höhe abgeholt. Die Sitzbank, bei welcher sich die Straftat ereignete, befindet sich bei der Verzweigung Dammstrasse/Altenburgerstrasse, unweit der Aare. Bis heute ist es der Poilzei nicht gelungen, das Opfer der Betrugsmasche zu ermitteln. Aus diesem Grund ersucht die Kriminalpolizei in Aarau (Tel. 062 835 81 81) nun um sachdienliche Hinweise. Des Weiteren bittet sie das Opfer, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden. (lga) Tennwil, 1. Juni: Töffli-Fahrer (14) bei Sturz verletzt

1 / 3 Vollbild prev next

In Tennwil ist es am vergangenen Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 14-jähriger Töffli-Fahrer stürzte, als er von einem unbekannten schwarzen Auto überholt wurde. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Autofahrer dürfte sehr nahe am Mofa vorbeigefahren sein, sodass der Knabe erschrak, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich um 16.45 Uhr auf der Hauptstrasse. Der Mofa-Fahrer war von Meisterschwanden in Richtung Seengen unterwegs. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Wie es zum Unfall kam, ist gemäss Kantonspolizei noch unklar. Sie hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Eine Drittperson habe nach dem Unfall angehalten und ihre Hilfe angeboten. Die Polizei sucht diese Person sowie den mutmasslichen Unfallverursacher und allfällige Zeugen. (mwa) Zufikon, 31. Mai: Junglenker überschlägt sich mit seinem Auto – beide Insassen bleiben unverletzt

Der Selbstunfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um zwei Uhr auf der Zugerstrasse in Zufikon. In einem Audi Cabriolet fuhr der 19-jährige Schweizer von Unterlunkhofen in Richtung Zufikon. Auf der übersichtlichen Ausserortsstrecke verlor er in einer langgezogenen Kurve die Herrschaft über den Wagen. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei. Wieder auf den Rädern prallte der Audi schliesslich frontal gegen die Böschung. Eine Ambulanz brachte den 19-Jährigen und dessen 21-jährigen Beifahrer ins Spital. Dort zeigte sich, dass beide unverletzt geblieben waren. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten ordnete beim Lenker eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe ab. Für die umfangreiche Tatbestandsaufnahme sperrte die Kantonspolizei die Strasse bis gegen Mittag. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um. Aarau, 30. Mai: Polizei stellt drei Wagen von Autoposern sicher – über ein Dutzend Raser angezeigt Am Samstagnachmittag führte die Kantonspolizei an der Bahnhofstrasse in Aarau eine gezielte Aktion durch. Dabei verzeigte sie einen 19-jährigen Neulenker, der mit einem Mercedes-Benz AMG (360 PS) vermeidbaren Auspufflärm verursachte. Wegen der gleichen Widerhandlung wurde der 23-jährige Lenker eines Alfa Romeo Giulia (500 PS) verzeigt. Der BMW M3 (450 PS) eines 21-Jährigen sowie der VW Golf (250 PS) eines 29-Jährigen fielen ebenfalls durch übermässigen Lärm auf. «Da der Verdacht besteht, dass jeweils die Auspuffanlage illegal manipuliert sein könnte, stellte die Kantonspolizei beide Autos sicher», heisst es in der Mitteilung. Wegen des Verdachts auf sonstige rechtswidrige Änderungen habe die Polizei einen weiteren BMW (300 PS) sichergestellt. Villmergen, 28. Mai: Auf Gegenfahrbahn unterwegs: BMW fährt wegen grauem Kombi in einen Busch Weil ein entgegenkommendes Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, musste ein Automobilist am Donnerstag über den Strassenrand ausweichen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, etwa um 9.30 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Villmergen und Hilfikon. Der Fahrer eines blauen BMW fuhr in Richtung Hilfikon, als in der Kurve nach dem Dorfausgang ein entgegenkommender grauer Kombi auf die Gegenfahrbahn geriet. Um die drohende Kollision zu vermeiden, sah sich der BMW-Fahrer gezwungen, nach rechts auf den Grasstreifen und den angrenzenden Radweg auszuweichen. Dabei prallte das Auto gegen einen Strauch. Der unbekannte Lenker fuhr unbeirrt in Richtung Villmergen weiter. Der BMW-Fahrer erstattete in der Folge bei der Kantonspolizei Aargau Anzeige. Die Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) sucht Augenzeugen, die den Vorgang beobachteten oder denen der graue Kombi sonstwo auffiel. (kpa) Veltheim, 28. Mai: Motorradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt mit Oldtimer-Töff – er muss ins Spital Bei einem Sturz auf einem Feldweg in Veltheim AG hat sich ein Motorradlenker in der Nacht auf Donnerstag mittelschwere Verletzungen zugezogen. Er musste ins Spital gebracht werden. Weshalb der 30-jährige Schweizer kurz vor vier Uhr früh die Herrschaft über sein um einige Jahre älteres Motorrad verlor, ist noch nicht klar. Die Aargauer Kantonspolizei geht jedoch in ihrer Mitteilung davon aus, dass der Lenker alkoholisiert war. Aufgrund der Verletzungen des Mannes konnte indes kein Atem-Alkoholtest durchgeführt werden. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. (sda) Wölflinswil, 27. Mai: Postauto rammt Traktor – dieser zerbricht in zwei Hälften

1 / 4 Vollbild prev next

Bei einem Überholmanöver in Wölflinswil sind am Mittwoch ein Postauto und ein Traktor zusammengestossen. Der Traktorfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Spital eingewiesen. Der 58-jährige Postautochauffeur habe den Traktor kurz vor 15 Uhr im Unterdorf just in dem Moment überholt, als dessen Lenker nach links abbiegen wollte. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. (sda) 27. Mai: Junglenker (19) fährt alkoholisiert in Baumstrunk Ein Junglenker hat am späten Dienstagabend in Gränichen alkoholisiert einen Selbstunfall verursacht. Der 19-Jährige und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt. Gemäss Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei vom Mittwoch war der 19-jährige Autofahrer mit zwei Beifahrern kurz nach 23 Uhr via Schürberg in Richtung Gränichen unterwegs, als sein VW auf einer Waldstrasse Richtung Refental mit einem Baumstrunk kollidierte. Der Junglenker fuhr weiter und hielt erst später an. Ein beim 19-Jährigen durchgeführter Atemlufttest ergab einen Wert von umgerechnet über 0,8 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem eine Blutentnahme an. Die Kantonspolizei nahm dem 19-Jährigen den Führerausweis auf Probe ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Franken. (sda/az) 27. Mai: Person findet Sprengsatz im Rebberg und bringt ihn zum Polizeiposten – der wird abgesperrt Die Polizei hat am Dienstagnachmittag, 26. Mai, rund um den Polizeiposten in Klingnau Absperrungen angebracht. Das berichten mehrere Leser. Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei, bestätigt dies auf Anfrage. "Eine Privatperson hat im Rebberg einen selbst gebastelten Sprengsatz gefunden und ihn zum Polizeiposten gebracht", sagt er. "Der Sprengsatz sah aus wie eine Stange Dynamit, um die Klebeband gewickelt war." Auch eine Zündschnur war angebracht. Wie lange der Sprengsatz im Rebberg lag, sei unklar. Der Fund hat einen Zusammenhang mit den Knallen, welche die Bevölkerung reihenweise im März aufschreckten. Mehr zum Thema lesen Sie hier. 26. Mai: 24-Jähriger fährt BMW in die Fassade einer Pizzeria

1 / 4 Vollbild prev next