Bei der Behandlung des regierungsrätlichen Antrags auf Streichung im Grossen Rat am 29. November 2016 plädierte die Bildungskommission dafür, der Vorkurs sei mit weniger Lektionen weiterhin zu subventionieren. Zudem solle ein persönliches Schulgeld von 5000 Franken verlangt werden. Die FDP-Fraktion stellte einen ganz anderen Antrag: Per Ende Schuljahr 2018/19 soll die Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand eingestellt werden. Dafür sollten die Branchenverbände, die ja in erster Linie von den gut ausgebildeten Absolventen des Vorkurses profitieren könnten, die Kurskosten übernehmen. Der Grosse Rat fand, das sei eine passable Lösung und hiess sie mit 90 gegen 43 Stimmen gut.

«Sinnvoll und notwendig»

Seit diesem Entscheid im Kantonsparlament sind bald 15 Monate vergangen. Für FDP-Grossrätin Jeanine Glarner Grund genug, um sich in einer Interpellation nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Die Antworten des Regierungsrates sind ziemlich ernüchternd; die Zukunft des Vorkurses ist ungewisser denn je. Die Leitung der Schule für Gestaltung hat demnach praktisch sämtliche Branchenverbände kontaktiert. Alle Organisationen der Arbeitswelt haben zwar die Wichtigkeit des Vorkurses betont.

Aber sie sind nicht bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. Andere Partner aus der Wirtschaft konnten bisher nicht gefunden werden. Daher sieht der Regierungsrat nur noch eine geringe Chance, dass der Kurs, wie vom Grossen Rat verlangt, künftig von einer privaten Trägerschaft finanziert wird.

Aber die Schulleitung solle trotzdem noch einmal auf die Organisationen der Arbeitswelt zugehen, um doch noch eine Lösung zu finden, verlangt der Regierungsrat. Der Kanton wird das Ende der Mitfinanzierung auf Ende Schuljahr 2018/19 in die Wege leiten. Er sei das Ziel des dualen Bildungssystems, die nahtlose Anschlussfähigkeit der beruflichen Grundbildungen an die obligatorische Schulbildung ohne weitere Vorbedingungen zu garantieren. Und da liegt der Vorkurs tatsächlich etwas schief in der Bildungslandschaft.