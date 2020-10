Brack-Gründer: «Es macht nicht stolz, in einer Krise zu gewinnen» – so half der Onlinehändler notleidenden Betrieben

Das ist schwierig zu sagen, da alles sehr chaotisch zu- und herging. In der Logistik haben wir aber unser Personal fast verdoppelt, von 250 Mitarbeitenden auf etwa 450, wobei 10 bis 15 Prozent der bestehenden Leute nicht mehr arbeiten durften, weil sie zur Risikogruppe gehörten. Das war heftig in so kurzer Zeit. Bei der Verpackung war es relativ einfach, Leute einzustellen. Es war schwieriger, Fachpersonal für Anlagenführung und technische Wartung zu finden und einzuarbeiten. Wir mussten von heute auf morgen auf Zwei-Schichten-Arbeitsrhythmus umstellen und hatten plötzlich einen grösseren Bedarf an Fachkräften.

Wir tun alles, was wir können. Wir arbeiten in Schichten. Einerseits, um das Personal zu trennen, sodass nicht alle gleichzeitig erkranken, aber auch, weil die Bestellungszahlen explodiert sind. Seit Ende der Sommerferien gilt eine allgemeine Maskenpflicht in der Logistik. Vergangene Woche haben wir allen Mitarbeitenden in der Logistik ein Starter-Paket mit Masken und Desinfektionsmittel gegeben für zu Hause.

Er ist der Schweizer Jeff Bezos: Roland Brack ist Inhaber der Competec-Gruppe, welche mit Brack.ch den grössten unabhängigen Schweizer Online- Händler besitzt. Was vor 26 Jahren in der Dachstube eines Fricktaler Bauernhauses anfing, hat sich zum Grossunternehmen entwickelt mit geschätztem 1,5 Milliarden Umsatz und bald 1000 Mitarbeitenden.

Der Trend ist also anhaltend?

Die Krise hat das Wachstum der Branche um ein bis zwei Jahre beschleunigt, sagen wir oft.

Haben Sie ein schlechtes Gewissen, von einer Krisensituation zu profitieren?

Gewinner einer Krisensituation zu sein, macht nicht besonders stolz. Klar, wir haben vielleicht schnell reagiert, aber wir hatten in erster Linie Glück, im Online-Handel tätig zu sein, weshalb wir nicht von der Ladenschliessung betroffen waren. Das war auch der Grund, weshalb wir Aktionen anboten, um besonders betroffene Branchen zu unterstützen.

Was haben Sie gemacht?

Wir haben beispielsweise Gutscheine verkauft, etwa für Gastrogeschäfte, Kinos und Hotels. Wir verkauften Gutscheine zum halben Preis; der Kunde bezahlte also für einen 100-FrankenGutschein nur 50 Franken, den Rest subventionierten wir. Insgesamt Gutscheine für eine halbe Million Franken. In Anbetracht des Gesamtschadens mag das zwar nur ein Tropfen auf den heissen Stein sein, aber für uns war es eine stolze Summe und es war uns wichtig, ein Zeichen zu setzen.

Sehen Sie sich auch, wie der Chef der Stiftung Logistik Schweiz Andreas König sagt, als systemrelevant?

Es fühlte sich so an, das trieb uns auch an. So schnell auf neue Bedürfnisse zu reagieren, das kann wahrscheinlich der Online-Handel am einfachsten. Wir sparen uns bei neuen Sortimenten viele Prozesse wie Regalplanung, Transport in die Filialen etc.

Bereits vor Corona nahmen Online-Händler zu, immer mehr stationäre Geschäfte schliessen. Sehen Sie das als unumgänglichen Gesellschaftswandel?

Manchmal wird argumentiert, dass wir durch unser Angebot den stationären Handel kaputtmachen. Wir erfüllen aber primär ein Kundenbedürfnis. Dass wir dabei versuchen, es möglichst gut zu machen, liegt im Wesen eines jeden Unternehmens, das von Leidenschaft angetrieben ist und sich am Wunsch der Kunden ausrichtet. Als ich vor mehr als 20 Jahren anfing, gab es das Internet in dieser Form nicht. Wir versuchten lediglich, die aufkommenden Möglichkeiten zu nutzen, um unsere Kunden besser zu bedienen. So sind wir zum Online-Händler geworden.

Man könnte auch sagen, Sie haben vor 20 Jahren den Trend erkannt und andere nicht.

Ich glaube, das wäre übertrieben. Ich bin Ingenieur und Techniker. Wenn neue Technologien verfügbar sind, um Prozesse zu optimieren und Kundenzufriedenheit dadurch zu erhöhen, war es naheliegend, das zu probieren. Im Nachhinein zu behaupten, ich hätte damals die Vision gehabt, dass wir uns so entwickeln, ist übertrieben. Ich könnte auch die Frage nicht beantworten, wo wir in zehn Jahren stehen.

Sie sehen sich also nicht als Konkurrent zum stationären Handel?

Nein. Die meisten von uns sind sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt unterwegs. Wir beobachten zum Beispiel, dass unsere Kunden durchschnittlich teurere Geräte einkaufen als im stationären Handel.

Sie haben wohl im Vergleich zu anderen Plattformen ein spezialisiertes Publikum, das selber recherchiert.

Vielleicht, aber es bricht das Image, im Internet gäbe es nur «Schnäpplijäger».

Böse Zungen könnten entgegnen, dass es daran liegt, dass man sich im Laden beraten lässt, um das Produkt dann im Internet zu bestellen.

Ich glaube es nicht. Das ist ein alter Zankapfel: Wir Online-Händler haben als Gegenargument, dass der gegenteilige Trend immer noch viel grösser ist. Man recherchiert im Internet, um danach im Laden einkaufen zu gehen. Wobei ich zum Beispiel bei Werkzeugsets, die wir seit zwei Jahren anbieten, oft feststelle: Es ist im Laden gar nicht so einfach, gute Werkzeuge zu finden. Dabei sind Baumärkte voll mit Aktionsangeboten.