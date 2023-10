Bottenwil «Ich durfte viele tolle Kinder kennenlernen»: Sozialarbeiterin Lea Felber erzählt von ihrer Arbeit an der Schule in Bottenwil Lea Felber mag Menschen. Dass die 26-Jährige aus Buttisholz in der Schulsozialarbeit gelandet ist, ist also kein Wunder. Seit einem Jahr ist sie auch für die Schule Bottenwil zuständig.

2021 beschloss die Bottenwiler Gmeind, für die Schule eine Sozialarbeiterin anzustellen. Immer wieder, so hiess es in der damaligen Broschüre zur Gemeindeversammlung, seien Lehrpersonen und Schulleitung mit schwierigen und heiklen Themen konfrontiert. Geschulte Fachpersonen könnten mit diesen besser umgehen und das Kollegium entlasten. So ist Lea Felber letzten Sommer an die Schule Bottenwil gekommen. Im vergangenen Jahr hat sie dort eine Schulsozialarbeit aufgebaut und viel Offenheit erlebt.

Lea Felber ist Schulsozialarbeiterin in Zofingen und seit einem Jahr auch an der Schule Bottenwil. Bild: Anniina Maurer

Der Mensch steht im Zentrum

Auf die Idee, in die Sozialarbeit zu gehen, sei sie durch ihre Lehre als Fachfrau Gesundheit gekommen, erzählt Lea Felber. Sie habe gemerkt, dass sie bei der Arbeit weniger das Medizinische, sondern mehr das Gespräch interessiert. «Ich finde es spannend, verschiedene Menschen kennenzulernen und mich mit ihnen auszutauschen», sagt sie. Schnell war Lea Felber auch klar, dass sie in Zukunft mit Kindern arbeiten will und so fiel ihr der Entscheid für die Schulsozialarbeit nicht schwer.

Mit diesem Ziel trat Lea Felber ihr Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Luzern an, das sie 2020 abschloss. Bald trat sie danach ihre erste Stelle als Schulsozialarbeiterin in Zofingen an, wo sie schon ihr Praktikum absolviert hatte. Im August letzten Jahres kam dazu noch ein halber Tag an der Schule Bottenwil, wo es galt, eine ganz neue Schulsozialarbeit zu etablieren.

Das sei spannend gewesen und eine Herausforderung, meint Lea Felber im Rückblick. Einerseits habe sie die Schulsozialarbeit von Null aufbauen müssen, andererseits hätte ihr genau das einen gewissen Freiraum gegeben. «Am Anfang habe ich sehr viel Zeit investiert, mich überall vorzustellen und das Gespräch zu suchen», sagt Lea Felber, «das hat sich dann ausgezahlt.»

Eine kleine und eine grosse Schule

Das Dorf und die Schule hätten sehr offen auf sie reagiert, sagt Lea Felber und auch die Schüler und Schülerinnen seien neugierig gewesen: «Ich habe viele tolle Kinder kennenlernen dürfen». So sei es ihr leicht gefallen, sich in Bottenwil einzuleben. «Man merkt, dass die Schule Bottenwil im Vergleich zu Zofingen viel kleiner ist», meint Lea Felber, man kenne sich darum besser. Die Themen, die die Kinder beschäftigen, seien aber an beiden Orten die gleichen.

Lea Felber ist in Zofingen für rund 430, in Bottenwil 100 Schüler und Schülerinnen zuständig. Zu ihrer Arbeit gehört es, sich die Sorgen der Kinder anzuhören und mit ihnen Lösungen zu finden. Auch Eltern und Lehrpersonen steht sie beratend zur Seite. Häufige Themen seien beispielsweise Leistungsdruck oder Streit. «Meine Aufgabe ist dann, die Kinder ein Stück weit zu begleiten, bis sie sich eine Lösung erarbeitet haben», erklärt Lea Felber.

Ein Winken und Geburtstagskuchen als Lohn

Das seien dann die Highlights ihrer Arbeit, meint Lea Felber, wenn ein Kind plötzlich versteht und den Ausweg aus einer schwierigen Situation findet. Freuen würde sie sich aber auch, wenn ihr eine Schülerin auf dem Pausenplatz winke oder ein Schüler ihr ein Stück Geburtstagskuchen mitbringe, «dann merke ich, dass die Kinder meine Arbeit schätzen».

Auch nach einem Jahr hat Lea Felber für die Schule Bottenwil viele Ideen. Ziel dieses Schuljahr sei es beispielsweise, die «Streitbrücke» einzuführen. Es handelt sich dabei um ein Holzmodell mit Stufen, das Kindern erleichtert, Konflikte zu lösen. Wenn einmal mehr Stellenprozente gesprochen würden, könnte die Schulsozialarbeit in Bottenwil zudem auch grössere Projekte in Klassen oder zur Prävention angehen.

In der Zwischenzeit wird es Lea Felber aber sicher nicht langweilig, denn die Arbeit an der Schule begeistert sie nach wie vor: «Mein Job ist unglaublich bereichernd. Ich merke, dass auch kleine Dinge Grosses bewirken können.»