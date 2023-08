Boswil/Stein Parkierte Autos durchsucht: Drei Festnahmen Die Polizei nahm am frühen Mittwochmorgen in Boswil einen sowie in Stein zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, auf nächtlicher Diebestour gewesen zu sein.

Gegen 4.30 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Wohnquartiers in Boswil einen Unbekannten. Diese sei herumgeschlichen und habe sich schliesslich in ein parkiertes Auto gesetzt. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigten ausserdem einen Komplizen.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte wenig später einen Verdächtigen aufgreifen. Der 26-jährige marokkanische Asylbewerber aus einer Unterkunft in der Zentralschweiz wurde festgenommen.

Etwa zur gleichen Zeit in der Nacht wurden unabhängig davon zwei Männern am Bahnhof Stein kontrolliert. Einer davon trug ein fremdes Portemonnaie bei sich. Laut Polizei gehörte dies einem Mann, aus Münchwilen, dessen Auto in der Nacht durchsucht worden war. Die beiden Algerier im Alter von 19 und 27 Jahren wurden festgenommen. Auch sie sind Asylbewerber in in ausserkantonalen Unterkünften.

Am Mittwochmorgen gingen bei der Kantonspolizei noch weitere Meldungen über durchsuchte Autos in Münchwilen ein. Die Polizei mahnt erneut, Portemonnaies und Wertsachen nicht im Auto zu lassen und dieses stets zu verschliessen. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: