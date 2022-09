Bözen Mit Schraubendreher bedroht: Polizei sucht nach Raubüberfall auf Volg-Filiale nach Zeugen Am Mittwochabend hat ein Unbekannter den Volg in Bözen überfallen und Bargeld erbeutet. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochabend, kurz vor 21:00 Uhr, betrat ein Unbekannter die Volg Filiale in Bözen und bedrohte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau die Verkäuferin mit einem Schraubendreher. Er verlangte die Herausgabe von Bargeld. Kurze Zeit später verliess der Täter gemäss Mitteilung den Laden mit dem erbeuteten Bargeld zu Fuss in unbekannte Richtung.

Die Verkäuferin blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Grossfahndung mit mehreren Patrouillen konnte der Tatverdächtige nicht gefunden werden. Der Mann soll etwa 170 bis 180 cm gross und von mittlerer Statur sein. Er war komplett schwarz gekleidet, trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Hygienemaske sowie schwarze Handschuhe, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Augenzeugen. Wer Angaben zur Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommando unter der Nummer 062 835 81 81 oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: