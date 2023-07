Böttstein Nach Kollision mit einem Baum: Junger Autofahrer wird schwerverletzt ins Spital geflogen Ein junger Mann kollidierte am Montagnachmittag in Böttstein mit einem Baum. Der Autofahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Hauptstrasse ist gesperrt.

Video: RK News/ ArgoviaToday / Simone Brändlin

Auf der Hauptstrasse zwischen Leuggern und Böttstein ist am Montagnachmittag ein Mann in einer leichten Rechtskurve von der Strasse abgekommen und frontal in einen Baum gekracht. Der Autofahrer sei beim Unfall schwerverletzt worden, sagt Corina Winkler, Mediensprecherin von der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage von ArgoviaToday. «Der Mann wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.»

7 Bilder 7 Bilder Auf der Hauptstrasse zwischen Leuggern und Böttstein kam es am Montagnachmittag zu einem Selbstunfall. Bild: BRK News

Wieso der junge Mann von der Strasse abgekommen ist, sei noch unklar. Die Unfallgruppe habe die Spurensicherung aufgenommen, sagt Winkler weiter. Die Hauptstrasse in Böttstein ist aufgrund des Unfalls nach wie vor gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Mehr Infos zum Verkehr bekommst du hier. (rag/ArgoviaToday)