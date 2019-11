BMW landet in A1-Leitplanke ++ Seniorin fuhr Treppe runter und blieb stecken

Herrschaft über BMW verloren und in Leitplanke geprallt – zwei Leichtverletzte Ein 37-jähriger Kosovare verlor auf der A1 bei Rothrist die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Dabei wurde der Lenker sowie dessen Beifahrer leicht verletzt. Weitere Details finden Sie hier. In der Einfahrt geirrt: Eine Seniorin fuhr eine Treppe runter und blieb stecken Am vergangenen Freitag suchte eine 70-jährige Autolenkerin die Einfahrt zum Einkaufszentrum. Dabei befuhr sie den Gehweg und am Schluss den Anfangsteil der Treppe. Ihr Fahrzeug blieb sodann stecken. Weitere Details finden Sie hier. In Baustellenabschrankung und Lichtsignalanlage gefahren – und 4'000 Franken Schaden zurückgelassen In der Nacht auf Samstag ist ein unbekanntes Fahrzeug mit einer Baustellenabschrankung und der Lichtsignalanlage kollidiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrzeuglenker weg. Weitere Details finden Sie hier. Zwei Verletzte nach einer Frontalkollision – ein Lenker war zuvor kurz eingeschlafen Kurz vor 7 Uhr sind am Samstagmorgen in Muhen zwei Autos frontal ineinandergesteossen, weil einer der Lenker zuvor eingeschlafen war. Ein drittes Fahrzeug wurde dabei ebenfalls beschädigt. Die Lenker der beiden Autos wurden verletzt. Weitere Details finden Sie hier. 28-Jähriger überschlägt sich mit Auto zwei Mal Der Unfall ereignete sich am Freitag, 01. November 2019 kurz nach 14.45 Uhr auf der A1 bei Suhr in Fahrtrichtung Bern. Ein 28-jähriger Schweizer fuhr auf dem auf dem Überholstreifen und beschleunigte seinen Ford Mustang, sodass sein Heck ausbrach. In der Folge schleuderte er über den Normalstreifen, geriet in den Grünstreifen worauf sich das Fahrzeug zwei Mal überschlug und im Wiesland zum Stillstand kam. Der Lenker wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von 40'000 Franken. Die Kantonspolizei nahm ihm den Fahrausweis auf der Stelle ab. Feuerinferno: Ein Einfamilienhaus fiel den Flammen zum Opfer Am vergangenen Donnerstag brannte ein Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern nieder. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Weitere Details finden Sie hier. Unbekannte randalieren rund ums Schulhaus Höchi — die Polizei sucht Zeugen Am vergangenen Donnerstag, wurde die Fassadenverglasung des Schulzentrums Höchi durch eine unbekannte Täterschaft massiv beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 35'000 Franken. Weitere Details finden Sie hier. Unbekannter fährt Fussgängerin an und macht sich aus dem Staub — Polizei sucht Zeugen Am Samstag kollidierte ein unbekanntes Auto mit einer Fussgängerin, welche stürzte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, beging der Unfallverursacher Fahrerflucht. Weitere Details finden Sie hier. Frontalkollision fordert vier Verletzte — Spanier missachtete den Vortritt Am vergangenen Freitag stiessen in Spreitenbach zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei haben sich vier Personen leicht verletzt und mussten sich in Spitalpflege begeben. Weitere Details finden Sie hier. Velofahrerin von Auto erfasst — Autofahrerin steht unter Schock Eine 15-jährige Schweizerin wurde am Mittwochmorgen von einem herannahenden Auto erfasst. Die Kantonspolizei klärt nun den Unfallhergang ab. Weitere Details finden Sie hier. Bei Kontrolle auf 1 Kilogramm Kokain gestossen — 40-jähriger Spanier festgenommen Bei einer Kontrolle geriet ein 40-jähriger Spanier in den Fokus der Polizei. Im kontrollierten Auto kam Bargeld sowie 1 Kilogramm Kokain zum Vorschein. Der Tatverdächtige aus der Westschweiz wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat umgehend eine Untersuchung eingeleitet. Weitere Details finden Sie hier. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus Am Mittwoch, 30. Oktober 2019, kurz nach 7 Uhr meldete eine Drittperson, wonach ein Haus in Mellikon an der Schulstrasse in Brand stehe. Die eintreffende Feuerwehr konnte sodann den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Beim Gebäude handelt es sich um einen Malerbetrieb, bei welchem im oberen Stock sich zwei Wohnungen befinden. Die Bewohner konnten das Gebäude selbständig verlassen. Zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital überführt werden. Zum ausführlichen Bericht über den Brand geht es hier. Beträchtlicher Sachschaden nach Grossbrand bei Weinkeller Riegger AG In der Nacht auf Mittwoch brach auf dem Firmengelände der Weinkeller Riegger AG in Birrhard ein Feuer aus. Feuerwehr und Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Die ausführliche Polizeimeldung können Sie hier nachlesen. 20-jähriger Neulenker kommt von Strasse ab – Ausweis weg Ein Neulenker kam auf der Staffeleggstrasse talwärts fahrend von der Strasse ab. Der Lenker, ein 20-jähriger Mann sowie sein Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei klärt nun die Unfallursache ab. Zur kompletten Polizeimeldung geht es hier. In einer Wohnung brach ein Brand aus — verletzt wurde niemand In einer Wohnung entstand nach einem Brandausbruch grosser Sachschaden. Die Wohnung ist wegen nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details finden Sie hier. Rüebli-Meer: Traktor kollidiert und verliert orange Ladung In einer Rechtskurve scherte der Anhänger einer Traktorkombination aus worauf dieser mit dem korrekt entgegenkommenden Traktor kollidierte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Zürcherstrasse in Oberlunkhofen. Von Arni herkommend fuhr ein Traktor mit Anhänger in Richtung Oberlunkhofen zu schnell in die die Rechtskurve. Der Anhänger scherte daraufhin aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Alles zum Vorfall finden Sie hier. Schlägerei und eine Delle in der Autotür – die Polizei sucht Augenzeugen Auf der Böhlerstrasse zwischen Schöftland und Unterkulm provozierten sich zwei Lenker gegenseitig worauf der vordere mitten auf der Strasse anhielt und den hinter ihm fahrenden Automobilisten zur Rede stellte. Dabei kam es zu gegenseitigen Tätlichkeiten. Ein Tritt des einen Fahrers in die Autotür seines Gegenübers hinterliess eine Delle. Einer der beiden Beteiligten verliess den Ort des Vorfalls. Die Polizei sucht Zeugen. Lesen Sie hier mehr. Nach Selbstunfall: Auto-Fahrer lässt seinen Audi einfach stehen Ein Audi-Fahrer kam auf der Benkenstrasse zwischen Benkerjoch und Küttigen von der Fahrbahn ab. Der Unfallfahrer blieb unverletzt und setzte seinen Weg einfach ohne sein Auto fort. Die Details finden Sie hier. 30-jährige Autolenkerin verursacht heftige Frontalkollision – zwei Verletzte Eine 30-jährige Autolenkerin verursachte im Morgenverkehr eine heftige Frontalkollision. Dabei wurde eine Person schwer und eine Person mittelschwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 24. Oktober 2019 kurz vor 7 Uhr in Rupperswil auf der Aaretalstrasse. Die 30-jährige Autolenkerin geriet aus noch unbekannten Gründen mit ihrem VW Golf auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur heftigen Frontalkollision mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Aufgrund von Ausweichmanöver wurde zusätzlich ein drittes Auto beschädigt. Zum vollständigen Polizeibericht geht es hier. Am Steuer eingenickt - Auffahrunfall mit Lastwagen Weil ein 34-jähriger Autofahrer am Steuer eingenickt ist, ist er am Samstagnachmittag auf der Autobahn A2 bei Strengelbach auf einen Lastwagen aufgefahren. Er und ein mitfahrendes fünfjähriges Kind wurden leicht verletzt.

Die Polizei nahm dem Mann den Fahrausweis ab, wie sie am Sonntag mitteilte. Zu dem Unfall kam es bei normaler Fahrt auf der Autobahn. Am Wagen des Unfallverursachers und am gerammten rumänischen Lastwagen entstand Sachschaden für etwa 12'000 Franken. Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt – Rettungshelikopter im Einsatz Ein Jugendlicher zog sich bei einer Kollision schwere Verletzungen zu. Er kam mit seinem Motorrad-Roller zu Fall und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein Rettungshelikopter brachte den 16-jährigen Schweizer umgehend ins Spital. Weitere Details finden Sie hier. Feuerwehreinsatz nach Brand in Einfamilienhaus – Sachschaden ist gross Am Samstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem ein Brandausbruch in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses gemeldet wurde. Der Sachschaden ist hoch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details finden Sie hier. 29-jähriger Autolenker verursacht in Rheinfelden Unfall mit drei Verletzten Eine Auffahrkollision auf der Baslerstrasse in Rheinfelden forderte drei Leichtverletzte. Ein 29-jähriger VW Fahrer löste die Kollision aus. Der Sachschaden wird auf 50'000 Franken geschätzt. Weitere Details finden Sie hier. 19-jähriger Neulenker rammt mit PS-starkem Auto Leitplanke auf Autobahn A1 – Polizei nimmt ihn fest Ein Neulenker ist in der Freitagnacht auf der Autobahn A1 in Lenzburg in die Leitplanke gefahren. Er blieb unverletzt. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Am PS-starken Auto und an der Leitplanke entstand Schaden für rund 80'000 Franken. Weitere Details finden Sie hier. Beim Abbiegen mit einem Zug kollidiert — Autofahrer verletzte sich leicht Beim Abbiegen übersah ein Automobilist den herannahenden Zug. Dieser prallte folglich seitlich frontal in das Auto. Es entstand grosser Sachschaden. Weitere Details finden Sie hier. Keine Verletzte bei Brand in einem Mehrfamilienhaus — die Polizei sucht Zeugen Am frühen Samstag morgen brannte in Selzach ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar. Weitere Details finden Sie hier. Auto geriet auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Linienbus Ein in Richtung Aarau fahrendes Auto prallte auf der Tramstrasse in Suhr in einen entgegenkommenden Linienbus. Warum der 73-jährige Italiener aus der Region auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch nicht geklärt. Weitere Details finden Sie hier. Mehrfamilienhaus komplett abgebrannt — verletzt wurde niemand

Am Samstagmorgen brach in einem Mehrfamilienhaus in Stetten ein Feuer aus. Schnell stand das ganze Gebäude in Flammen. Weitere Details finden Sie hier. Unerlaubte Lernfahrt endet mit Unfall — Eritreer muss Lernfahrausweis abgeben Ohne Begleitperson verursachte ein Lernfahrer gestern Nachmittag in Aarau einen Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand. Weitere Details finden Sie hier. Rentnerin fährt in Blumenkübel – Polizei stellt fest, dass sie zuvor bereits mit einem Auto kollidierte Auf der Poststrasse in Lenzburg verursachte eine 95- jährige Autolenkerin aus der Region einen Selbstunfall. Der Führerausweis musste sie vor Ort abgeben. Weitere Details finden Sie hier. Betrugsversuch: Mann erschleicht sich 1000 Franken, doch als er mehr will, wartet die Polizei auf ihn Die Kantonspolizei Aargau ermittelt gegen einen mutmasslichen Betrüger, der mehrere Personen mit gefälschten Papieren zur Gewährung eines Darlehens bewogen haben soll. Der 55-Jährige wurde vor wenigen Tagen in flagranti festgenommen. Weitere Details finden Sie hier. Grossbrand im Rathaus: Dach stürzt ein – drei verletzte Feuerwehrleute Bei einem Grossbrand im Rathaus von Satigny (GE) sind drei Feuerwehrleute verletzt worden. Weitere Details finden Sie hier. In Hallenbad eingebrochen und Tresor aufgeschweisst — die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Montag verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang zum Schwimmbad und schweisste dort den Tresor auf. Mit dem Deliktsgut verschwand die Täterschaft in unbekannte Richtung. Weitere Details finden Sie hier. Landsgemeinde-Degen gestohlen — die Polizei sucht Zeugen Unbekannte verschafften sich Zugang zum Ausstellungszelt der Gewerbeausstellung in Oftringen. Aus der Ausstellung der Gastregion Appenzell entwendeten sie einen Landsgemeinde-Degen. Weitere Details finden Sie hier. Heftige Kollision im Umfahrungstunnel — Fahrer verletzt sich leicht

Vor dem Aarburger Festungstunnel stiess ein Auto mit einem Reisecar zusammen und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zur heftigen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Weitere Details finden Sie hier. Nach Winzerfest: Dreiste Vandalen machen selbst vor Polizeiposten keinen Halt In der Nacht auf Sonntag wurde in Klingnau diverses Eigentum verwüstet. Nach einem Facebook-Aufruf der Regionalpolizei Zurzibiet gingen bereits erste Hinweise zur Täterschaft ein. Weitere Details finden Sie hier. Bus prallt gegen Auto und niemand will Schuld tragen — die Polizei sucht Zeugen Auf einer Kreuzung in Aarau stiessen heute Morgen ein Bus und ein Auto zusammen. Eine Passagierin des Busses wurde verletzt ins Spital gebracht. Beide Fahrer beteuern, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Weitere Details finden Sie hier. Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstellenshop — die Polizei sucht Zeugen Am frühen Freitagmorgen betraten zwei unbekannte Personen einen Tankstellenshop und bedrohten die Angestellte. Die Täter mussten jedoch ohne Beute wieder flüchten. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein Weitere Details finden Sie hier. Ohne gültigen Fahrausweis am Steuer – Betrunkener nach Unfall festgenommen Ein Smart-Fahrer kam von der Strasse ab und verursachte einen Selbstunfall in einem Garten. Der Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Weitere Details finden Sie hier. Autobrand in Tiefgarage – Keine Verletzten In einer Tiefgarage in Niederrohrdorf geriet am Donnerstagabend ein parkiertes Auto in Brand. Dabei entstand beträchtlicher Schaden. Zwei Hausbewohner hielten die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach. Weitere Details finden Sie hier. Auffahrunfall mit mehreren Autos – vier Personen ins Spital geführt

Ein 56-jähriger Autofahrer löste eine Kollisionen aus, weil er eine stehende Kolonne zu spät erkannte. Vom Auffahrunfall waren vier Autos betroffen, an denen ein Sachschaden von 50'000 Franken entstand. Weitere Details finden Sie hier. Bei Grenzkontrolle auf Crystal Meth gestossen – zwei Personen festgenommen Eine Patrouille der Schweizer Grenzwache stiess am Montag anlässlich einer Kontrolle auf über 1 Kilogramm Methamphetamin. Zwei Personen, beides bulgarische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in der Schweiz, wurden festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Weitere Details finden Sie hier. Totalschaden wegen heftiger Frontalkollision – keine Verletzte

In einem Mehrfamilienhaus in Teufenthal brach gestern ein Brand aus. Dieser richtete beträchtlichen Schaden an. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Familienmitglieder konnten die Wohnung selbständig verlassen, zogen sich jedoch, beim Versuch den Brand selbständig zu löschen, leichte Brandwunden zu. Hier gehts zum ausführlichen Polizeibericht. Wildzaun durchbrochen: 28-Jährige bei Selbstunfall schwer verletzt Auf der Autobahn A1 bei Suhr fahrend verlor eine 28-jährige Autolenkerin die Herrschaft über ihr Fahrzeug, durchbrach den Wildschutzzaun und kam ausserhalb der Autobahn zum Stillstand. Die Lenkerin verletzte sich dabei schwer. Die ganze Meldung lesen Sie hier. Kölliken, 5. September: Angetrunken verunfallt – Autofahrerin prallte gegen Hydrant Am frühen Donnerstagmorgen kam eine Autofahrerin von der Strasse ab, kollidierte mit einer Stützmauer und prallte gegen einen Hydranten. Die Verunfallte blieb unverletzt – Sie stand unter Einfluss von Alkohol. Weitere Details lesen Sie hier. Rupperswil, 4. September: Zwei Verletzte und 100'000 Franken Schaden nach Auffahrunfall

Im Ausserortsbereich zwischen Rupperswil und Wildegg stiessen am Mittwoch vier Fahrzeuge zusammen. Ein Audi-Lenker aus der Region fuhr in das Heck eines stehenden Autos und stiess so zwei weitere Fahrzeuge zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Weitere Details lesen Sie hier. Bözberg, 4. September: Unfall unter Alkoholeinfluss: Fahrer muss Führerausweis abgeben Am Mittwochmorgen kam es auf der Bözbergstrecke zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Der Alkoholtest der Polizei ergab: Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er musste seinen Führerausweis vorläufig abgeben. Weitere Details lesen Sie hier. Rheinfelden, 4. September: Senior prallt gegen Geländer – Velofahrer kommt unverletzt davon

Bei einem Selbstunfall prallte ein 75-jähriger Schweizer mit seinem Fahrzeug gegen ein Geländer. Der Fahrer wurde verletzt und musste ins Spital geführt werden. Weitere Details lesen Sie hier. Zofingen AG, 3. September: Autolenker rammt Garagentor – grosser Sachschaden Die Kantonspolizei nahm einem 89-jährigen Autolenker den Führerausweis vorläufig ab, nachdem dieser mit seinem Auto mit einem Garagentor kollidierte. Der Lenker sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Weitere Details lesen Sie hier. Aarau AG, 3. September: Im Herzen der Altstadt wütete ein Flammeninferno – Die Feuerwehr konnte eine Katastrophe verhindern

Ein Brand in der Altstadt hat am Dienstagabend Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Das Feuer brach im Dachstock einer in Renovation befindlichen Liegenschaft aus und griff auf benachbarte Häuser über. Weitere Details lesen Sie hier. Nesselnbach AG, 2. September: PKW-Fahrer bei Unfall mit LKW eingeklemmt – Reusstalachse war in beide Richtungen gesperrt