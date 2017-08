Die Kollision ereignete sich am Dienstag um 19 Uhr beim Kreisverkehr neben dem Perry Center in Oftringen. Augenzeugen sahen, wie ein Velofahrer in den Kreisel einmündete und dort mit einem schwarzen VW Polo zusammenstiess, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der Velofahrer stürzte und zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu. Der Automobilist lud den Verletzten in sein Auto und fuhr davon. Die Kantonspolizei fand auf der Unfallstelle nur noch das zurückgelassene Fahrrad, ein blau-schwarzes Rennrad der Marke Wheeler.

Dessen Fahrer wurde als ungepflegter Mann mit Bierflasche beschrieben. Die für die Ermittlungen zuständige Kantonspolizei in Unterkulm (Telefon 062 768 55 00) bittet den Automobilisten sowie den verletzten Velofahrer, sich zu melden.

