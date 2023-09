Blinden- und Sehbehindertenverband Sammeln dreiste Betrüger unter falschem Namen Spenden oder ist die Ursache der Aufregung eine Verwechslung? Aus dem Raum Aarau sind mehrere Meldungen eingegangen, dass Personen im Namen des Blinden- und Sehbehindertenverbands Spenden sammeln. Erst warnt der Verband vor Betrügern. Dann rudert er zurück: Vielleicht ist alles gar kein Betrug, sondern eine Verwechslung.

In der Region Aarau-Olten sind offenbar Betrüger unterwegs. Jedenfalls hat der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband am Freitag vor solchen gewarnt. So sollen Personen unterwegs sein, die in seinem Namen Spenden sammelten. Auch aus anderen Schweizer Regionen sind dem Verband solche Aktivitäten zu Ohren gekommen.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband warnt: Er sammelt keine Spenden an der Haustüre. Archivbild: Reto Martin

André Hofer, Leiter der Abteilung Fundraising, sagt: «Diese Leute geben sich als Mitarbeitende des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband aus, haben auch ein entsprechendes T-Shirt mit Logo von uns, sind also entsprechend schwierig für einen Laien als Betrüger zu entlarven.»

Fest steht jedoch: Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband sammelt weder auf der Strasse noch an der Haustüre Spenden - und auch nicht auf telefonischem Wege. Die Vorfälle sind gemäss Hofer der Polizei gemeldet worden. Können Verdächtige aber nicht in flagranti ertappt werden, dann sind der Polizei die Hände gebunden.

Soweit so gut.

Doch hat sich auch wirklich alles so zugetragen, wie vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband auf seiner Internetseite dargestellt?

Der Verband hat die Warnung im Verlaufe des Tages nämlich wieder zurückgezogen.

Der Grund: Es könnte eine Verwechslung vorliegen. Mediensprecher Martin Abele sagt auf Anfrage, dass der Rückzug der Warnung in Abstimmung mit Akteuren des Blindenwesens erfolgt sei.

Es gibt nämlich zwei Verbände. Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband wurde 1911 gegründet. Der zweite Verband - der Schweizerische Blindenbund - im Jahr 1958. Beide verstehen sich als Selbsthilfeorganisation, die ihren Mitgliedern ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und deren Interessen wahrnehmen wollen.

Ist der Blindenbund unterwegs oder doch Betrüger?

Gemäss Martin Abele sei nun aber eine Agentur im Auftrag des Blindenbunds unterwegs und frage an der Haustür nach Spenden. Möglicherweise könnte es im Vorliegenden Fall also zu Verwechslungen gekommen sein: Wahrhaftige Fundraiser statt Betrüger.

Der Blindenbund selbst, war am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Und so kann der Sachverhalt nur teilweise geklärt werden.

Dennoch ist die Betrugsmasche nicht von der Hand zu weisen. Denn der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband hat sehr wohl Meldungen, wonach Leute in dessen Namen Spenden sammeln würden - illegalerweise. Gemäss Fundraising-Verantwortlicher André Hofer würden sie dabei auch T-Shirts oder Westen des Verbands tragen, sodass es für Laien schwierig sei, Betrüger entsprechend zu entlarven.

Weil man dem Blindenbund nicht in die Quere kommen will, sagt Mediensprecher Martin Abele, dass Angesprochene genau nachfragen sollen, in welchem Namen die Spendensammelnden unterwegs seien.

Und nochmals: Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband, den Hofer und Abele vertreten, bitte auf der Strasse oder an der Haustüre niemals um Spenden. (cri/jk)