Silvan Zumthurn steckt mit seiner gebärenden Hündin auf der Autobahn im Stau. Die Zeit drängt, die Hündin muss so schnell wie möglich in die Tierklinik. In seiner Verzweiflung wählt Zumthurn die Notfallnummer. Eine Polizeipatrouille eskortiert ihn mit Blaulicht über die Autobahn bis zur Tierklinik. Ein Welpe war bereits tot geboren worden, doch danach kamen fünf gesunde Hündlein auf die Welt.