Blauer Salon bei Emil Frey abgesagt ++ Wirtschaftsforum streicht Anlass mit Federer-Kenner ++ Kurzarbeit im Badener Trafo

Die Bäckerei Richner nimmt das aktuelle Thema des Corona-Virus in ihre Vor-Ostern-Produktion auf. Seit Samstag stehen Schoggihasen in den Regalen, die Schutzmasken tragen. Den Kunden gefällt's.

Eigentlich hätte die Aargauer Messe Aarau (AMA) vom 25. bis 29. März stattfinden sollen. Doch nun haben Messeleitung und Verwaltungsrat entschieden, dass sie verschoben werden soll. "Für den Verwaltungsrat und die Messeleitung hat die Gesundheit von Ausstellern, Publikum und Mitarbeitenden oberste Priorität", heisst es in der Medienmitteilung. "Die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist ungewiss, auch in Bezug auf die behördlichen Anordnungen. Eine Durchführung der AMA im März 2020 ist daher aus gesundheitlichen und organisatorischen Gründen kein realistisches Szenario mehr." Die AMA 2020 soll neu vom 13. bis 17. Mai 2020 stattfinden. "Voraussetzung dafür ist, dass ein Grossteil der Aussteller und Partner die Verschiebung mitträgt", so die Veranstalter. "Die Messeleitung führt nun mit allen Beteiligten Gespräche und hofft, dass eine Verschiebung der AMA in den Mai möglich ist."

Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um das Corona-Virus und der Empfehlung des Kantons Aargau, wird die Kinderkleiderbörse und der Flohmarkt in Ennetbaden vom, Samstag, 14. März abgesagt, wie die Gemeinde mitteilt. Die nächste Kidsbörse findet am 12. September statt.

Am Sonntagabend war noch ungewiss, ob das für Donnerstag geplante Hearing in Aarau mit den vier Kandidierenden für das Präsidium der SP Schweiz stattfindet oder nbicht. jetzt teilt die SP Aargau mit, dass es abgesagt beziehungsweise verschoben wird. Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus sei ungewiss, ob der Parteitag der SP Schweiz vom 4./5. April stattfinden kann, so die Begründung. Die SP Aargau werde für das Hearing ein neues Datum festlegen, sobald Klarheit über die Durchführung des nationalen Parteitages herrscht.(mku)

Beatrice Strässle aus Rupperswil lebt in Norditalien und führt dort mit ihrem Partner ein Bed and Breakfast nahe des Dorfs Montabone. Es liegt in der «Zona Rossa», der Corona-Sperrzone, die die italienische Regierung verhängt hat. Wie weiter?

9. März: Weingenuss-Anlass am 20. und 21. März im Campussaal Brugg-Windisch findet statt.

"Nach aktuellem Stand führen wir den Weingenuss-Anlass durch, die Bewilligung des Kantons für die Veranstaltung liegt vor", sagt Pascal Furer, Geschäftsführer des Branchenverbandes Aargauer Wein, auf Anfrage. In gut zehn Tagen, am Freitag, 20. März und am Samstag, 21. März, präsentieren Aargauer Winzerinnen und Winzer im Campussaal Brugg-Windisch an 40 Ständen ihre Weine und Direktvermarkter ihre Regionalprodukte. "Wir hatten bei der letzten Durchführung zwar über 1000 Besucher, aber nicht zur gleichen Zeit, deshalb kann der Anlass stattfinden", erklärt Furer. Scherzhaft ergänzt er, die Behörden rieten zwar vom Händeschütteln ab, das Anstossen mit Aargauer Wein sei hingegen nicht verboten. (fh)

9. März: 10. AKB Immo-Messe Brugg abgesagt – eine Messe im 2020 ist fraglich

«Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus haben wir uns schweren Herzens entschieden, unsere 10. Immo-Messe abzusagen», teilt die Aargauische Kantonalbank mit. Noch sei unklar, ob im 2020 eine Messe durchgeführt werden könne. Dies hänge von der weiteren Entwicklung ab. Sicher wird aber nächstes Jahr wieder eine Immo-Messe stattfinden (Samstag, 20. März 2021).

Die AKB begründet den Entscheid wie folgt: «Diese Massnahme mag übertrieben erscheinen. Leider können wir aber die Auswirkungen des Virus auf unsere Veranstaltung nicht genau abschätzen und möchten keine unnötigen Risiken eingehen. Vor allem auch, weil wir unsere Besucherinnen und Besucher nicht auf ihre bisherigen Aufenthaltsorte oder Kontakte kontrollieren können und sich unsere Ausstellungsstände auf einem relativ engen Raum befinden. (az)

8. März: Zahl der Corona-Erkrankungen steigt im Aargau auf 14 – bisher kein schwerer Verlauf

Am Freitag waren im Kanton Aargau 12 Personen am Coronavirus erkrankt. Eine davon galt bereits wieder als geheilt. Über das Wochenende ist die Zahl der Erkrankungen laut Regierungssprecher Peter Buri um zwei auf 14 angestiegen, wovon weiterhin eine Person als geheilt gilt. Laut Buri sind die Erkrankten inzwischen mehrheitlich wieder zuhause in Isolation, da diese bisher einen unkomplizierten klinischen Verlauf zeigten. Ein schwerer Verlauf sei bisher (Stand Sonntagabend) bei keinem der Corona-Patienten im Aargau zu beobachten, es gehe ihnen laut Auskunft von Kantonsärztin Yvonne Hummel den Umständen entsprechend gut. Der Kanton informiert am Montagnachmittag wieder über den aktuellsten Stand, dann auch mit einem zusätzlichen Fokus auf die Auswirkungen des Virus auf die Aargauer Wirtschaft. (mku)

8. März: SP-Präsidenten-Hearing in Aarau: Entscheid fällt bis Dienstagabend

Diesen Donnerstag plant die SP Aargau in Aarau ein Hearing mit den vier Kandidierenden (unter ihnen Nationalrat Cédric Wermuth) für das Präsidium der SP Schweiz. Die SP Schweiz macht die Durchführung des Wahlparteitags am 4./5. April davon abhängig, ob der Bundesrat diese Woche das Verbot von Veranstaltungen über 1000 Personen verlängert. Die Geschäftsleitung der SP Aargau überprüft nun gemäss Auskunft des politischen Sekretärs Claudio Bernet, ob der Anlass am Donnerstag durchgeführt wird oder nicht. Entschieden werde spätestens am Dienstagabend. (mku)

8. März: Parteitag der FDP Aargau findet nicht statt

Eben hat die FDP Schweiz ihre Delegiertenversammlung vom April mit rund 500 Teilnehmenden wegen des Coronavirus auf anfangs Mai verschoben. Nun steht fest, dass auch der geplante Parteitag der FDP Aargau von Dienstag in Kleindöttingen nicht stattfindet. Dies hat laut FDP-Geschäftsführer Stefan Huwyler der Geschäftsleitungsausschuss am Sonntag beschlossen. In welcher Form das nachgeholt wird, ist noch offen. Am Dienstag hätten der frühere Ständerat Philipp Müller und die frühere Nationalrätin Corina Eichenberger verabschiedet sowie Stephan Attiger erneut für den Regierungsrat nominiert werden sollen. Eine Bewilligung hatte die FDP vorsorglich beim Kanton eingeholt. (mku)

6. März: Quarantäne-Pflicht aufgehoben – Gallati: «Ich will ein Wirrwarr verhindern»

Der Kanton hat am Freitag per sofort die Quarantäne-Pflicht für Personen aufgehoben, die Kontakt mit Corona-Infizierten hatten. Auch Corona-Patienten selber müssen bei gutem Verlauf nicht mehr im Spital isoliert werden, sondern zu Hause. Der Entscheid überraschte. Denn bis anhin standen über 160 Aargauer aus dem Umfeld der mit dem Virus infizierten Personen (Stand Freitag deren 12) unter Quarantäne. Auf Anfrage begründet Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati seinen Entscheid, die Quarantäne-Pflicht aufzuheben, so: «Ich wollte Klarheit schaffen und ein Wirrwarr verhindern.»

Für erneute Verunsicherung in den Kantonen sorgt die Ankündigung des Bundesamtes für Gesundheit, auf Anfang nächste Woche wieder neue Empfehlungen für die Betreuung von angesteckten und mit ihnen in Kontakt gekommenen Personen zu veröffentlichen.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

6. März: Aargauer Schüler zeigen keine Corona-Symptome – angestecktes Familienmitglied wieder zu Hause

Der Zeininger Corona-Fall hat einen milden Krankheitsverlauf – in der Schule ist nach der anfänglichen Aufregung Ruhe eingekehrt und den beiden Schülern geht es gut.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

6. März: Kanton verordnet keine Quarantänen mehr

Der Kanton Aargau hat einen Strategiewechsel beschlossen: Neu werden keine Verfügungen für Quarantänen mehr ausgesprochen. Das bedeutet, die Betroffenen begeben sich freiwillig in 14-tägige Quarantäne. Eventuelle Betreuungspersonen sollen fünf Tage Zuhause bleiben. Stand Freitagabend gibt es im Aargau 11 Fälle von Corona-Virus-Ansteckungen. Eine weitere Person gilt als geheilt.

6. März: Gewerbeschau in Bad Zurzach abgesagt

Das Corona-Virus hat nun auch Konsequenzen für die geplante Gewerbeschau in Bad Zurzach von 17. bis 19. April. Sie ist abgesagt. Der Veranstalter begründet den Entscheid damit, dass er die Bewilligung für eine allfällige Durchführung erst kurz vor der Messe erhalten hätte, und der ganze Aufwand der Aussteller unter Umständen vergeblich gewesen wäre.

Zudem hätten aufgrund der aktuellen Lage, Massnahmen verstärkt werden müssen. Zum Beispiel mit Eintrittskontrollen.

Gemäss OK-Mitglied Josef Haus hätte sich das massiv auf den Besucherzahl ausgewirkt. An der Gewerbeschau im Bezirkshauptort verzeichnen die Veranstalter jeweils rund 15'000 Besucher. Dieses Jahr hatten sich 85 Aussteller angemeldet.

Lesen Sie hier mehr.

6. März: Murimoos sperrt Dörfli und Moospintli ab

Verschiedene Massnahmen im Murimoos sollen die Gefahr des Corona-Virus mindern. Bio-Markt und Metzgerei bleiben geöffnet, ebenso der Spielplatz.

Lesen Sie hier mehr dazu.

6. März: Zwei Zeininger Schüler bleiben vorerst zu Hause – Familienmitglied infiziert

Sie zeigen zwar keine Symptome, werden dennoch die nächsten beiden Wochen den Unterricht nicht besuchen. Ein Familienmitglied hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt.

Den ganzen Artikel finden Sie hier.

6. März: Geisterspiel des STV Baden abgesagt

Heute Freitagabend hätten die Handballer des STV Baden zum Auswärtsspiel nach Stans reisen sollen. Zunächst war ein Geisterspiel vor leeren Rängen vorgesehen. Die Partie ist nun abgesagt und wird voraussichtlich am Samstag, 18. April, nachgeholt.

Zur Meldung geht es hier.

6. März: Raiffeisenbank Wasserschloss verschiebt die Jubiläums-GV

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Wasserschloss hat entschieden, die Jubiläums-Generalversammlung vom 30. April in Windisch zu verschieben. Aktuell steht noch kein alternatives Datum fest.

5. März: Zwei neue Aargauer Fälle – doch vier Infizierte sind schon wieder zu Hause

Der Kanton Aargau hat am Donnerstagnachmittag über den aktuellen Stand des Corona-Virus informiert. 160 Aargauer befinden sich in Quarantäne, neun sind am Virus erkrankt. Die Ausbreitung wird genau überwacht, es gibt aber auch Lockerungen.

Den Newsticker und den Artikel dazu können Sie hier nachlesen.

5. März: Aargauer Spitäler und Kliniken erlassen Besucher-Beschränkungen

Die Klinik Barmelweid und das Kantonsspital Aarau erlauben nur noch zwei Besucher pro Patient, das Kantonsspital Baden prüft noch, ob es diese Massnahme auch einführen will.

Mehr dazu lesen Sie hier.

5. März: Cupfinal des HSC Suhr Aarau gegen die Kadetten Schaffhausen verschoben

Der Cupfinal zwischen dem HSC Suhr Aarau und den Kadetten Schaffhausen findet nicht in anderthalb Wochen statt. Das ursprünglich auf Sonntag, 15. März, angesetzte Highlight wird vom Schweizerischen Handballverband verschoben. Der Ersatztermin ist noch nicht bekannt.

Mehr dazu lesen Sie hier.

5. März: Plastikexperiment Grossanlass in Baden findet nicht statt

Der für Freitag und Samstag geplante Anlass in der Trafo-Halle 37 in Baden ist abgesagt. Dort hätten diverse Aussteller im Rahmen des Badener Plastikexperiments ihre Plastikalternativen und plastikfreien Produkte vorgestellt.

5. März: Aargauer wegen Corona-Verdacht in Isolation

Rund 150 Personen im Aargau befinden sich wegen des Corona-Virus aktuell in Quarantäne. Ein Betroffener erzählt von seinem Leben, abgeschieden von der Aussenwelt.

Hier finden Sie den ganzen Artikel.

5. März: Auto-Ausstellung Aarau West erhält keine Bewilligung

Von über 400 Anfragen hatte der Kanton übers Wochenende nur einem Veranstalter keine Bewilligung erteilt: Dem Aargauer Autogewerbeverband mit Präsident Martin Sollberger und seiner traditionellen Auto-Ausstellung Aarau West. Diese hätte vom 13. bis 15. März stattfinden sollen. 9000 Menschen wurden erwartet, über drei Tage verteilt auf zwei Hallen und Aussenbereiche.

Am gleichen Wochenende und ebenfalls in Oberentfelden findet aber nun die Motorrad-Frühlingsausstellung vom landesweit bekannten Töff-Spezialisten Moto Mader statt. Weil sich «die gleichzeitige Personenansammlung unter 1000 Personen hält, haben wir eine Bewilligung erhalten», steht auf deren Website geschrieben. «In Zusammenarbeit mit der Kantonsärztin» seien «wichtige Hygienestandards eingeführt» worden. Die lauten: Kranke Personen sowie solche, die kürzlich in China, Südkorea, Singapur, Norditalien oder im Iran waren, sollen zu Hause bleiben.

4. März: Bereits 7 Personen von Corona-Virus infiziert

Insgesamt gibt es im Kanton Aargau nun sieben Fälle von Corona-Virus-Ansteckungen, wie die Behörden im neuen Lagebulletin am Mittwochnachmittag mitteilen. Rund 150 Personen beziehungsweise Kontakte stehen unter Quarantäne. Bei allen neuen Fällen konnten die Infektionswege zugeordnet und alle Kontaktpersonen informiert werden, so dass die Krankheitsausbreitung unterbunden werden kann.

Seit der Inkraftsetzung des Veranstaltungsverbots am 28. Februar 2020 habe der Kantonsärztliche Dienst über 630 Gesuche geprüft. Davon habe man sieben Gesuche wegen zu hoher Teilnehmerzahl oder mangelnder Hygienemassnahmen abgelehnt.

Der Kantonsärztliche Dienst sei dafür personell verstärkt worden. Die Polizei werde mit Schutzmaterial ausgerüstet. Die Infoline des kantonalen Führungsstabs unterstütze den Kommunikationsdienst des Regierungsrats. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse sei die Lageentwicklung der Schweiz nach wie vor nicht absehbar. Dennoch seien derzeit keine weiterführenden Massnahmen erforderlich.

4. März: Shoppi Tivoli verschiebt wegen Corona-Virus das Jubiläumsfest

Am 12. März wird das erste und flächenmässig grösste Einkaufscenter der Schweiz 50 Jahre alt. Ein viertägiges Fest war geplant, das nun aber «aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation verschoben wird», wie Centerleiter Patrick Stäuble mitteilt.

4. März: Wegen 1700 Fleischvögeln – Corona-Virus bringt Metzgerei in die Bredouille

Wegen der abgesagten Generalversammlung der Raiffeisenbank Rohrdorf-Fislisbach blieb der «Chämi Metzg» auf 1700 Fleischvögeln sitzen. Vermeintlich. Denn eine Facebook-Aktion half aus der Misere. Innert vier Stunden gingen die Vögel über die Theke.

4. März: Aargauer Sportlerin/Sportler des Jahres: Gala abgesagt

Am Freitagabend hätten die Aargauer Sportlerin und der Aargauer Sportler des Jahres 2019 an der Sport-Gala präsentiert und gefeiert werden sollen. Dazu kommt es allerdings nicht. Wegen des Corona-Virus' ist die Gala abgesagt worden.

"Der Bund hat die Kampagne gegen den Corona-Virus verschärft und von bisher Gelb auf Rot erhöht. Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und aller Gäste liegen uns am Herzen. Auf die Durchführung dieses Anlasses möchten wir daher verzichten", schreibt der Kanton.

Das Voting für die Aargauer Sportlerin oder den Aargauer Sportler des Jahres läuft ungehindert bis am Mittwochabend weiter. Die Resultate werden am Freitag kommuniziert.