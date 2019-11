Black Friday: Im Shoppi Tivoli lauerten die Schnäppchenjäger vor den Laden-Gittern

In Kleiderläden wie H&M und Zara reihen sich die Kleiderbügel auf den Ärmen der Kunden. Beliebt sind auch die zahlreichen Flatscreen-Fernseher in den Elektronikläden.

Von tumultartigen Szenen, wie man sie aus den USA kennt, kann aber keine Rede sein. Es geht doch alles ziemlich gesittet zu und her. Nach und nach füllt sich das Einkaufszentrum.

Laut Centerleiter Patrick Stäuble werden bis abends um 22 Uhr über 30'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das liege leicht über dem durchschnittlichen Wert an einem gut besuchten Samstag, so Stäuble. An einem normalen Freitag kommen sonst etwa 15'000 Besucher ins Shoppi Tivoli.