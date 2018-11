Zuerst war es Halloween, danach kam der Valentinstag und der Singles' Day. Nun drängt sich mit dem Black Friday ein weiterer, ursprünglich amerikanischer Anlass auf den Schweizer Markt. In den Staaten ist der Tag nach Thanksgiving – jeweils der vierte Freitag im November – schon seit Jahren für Rabatte und Sonderangebote bekannt. Dank seiner wachsenden Popularität sind solche heute auch im Kanton Aargau zu finden. So beispielsweise in den vier Manor-Filialen des Kantons in Aarau, Wohlen, Spreitenbach und Baden. Der Black Friday hat in diesen einen besonders hohen Stellenwert, denn Manor nennt sich selbst den «Erfinder des Black Fridays in der Schweiz». Seit 2015 gibt es bei Manor jeweils Sonderangebote – und dies gleich an mehreren Tagen, in diesem Jahr seit diesem Mittwoch und noch bis und mit heute Freitag. Manor nennt denn auch sein Angebot «3 special Black Fridays».

Umfrage Rabattschlacht am Black Friday: Gehen Sie auf Schnäppchenjagd? 20% Ja 80% Nein

«Auch in diesem Jahr gibt es, genau wie in den Vorjahren, wieder grosse Rabattaktionen für unsere Kunden», sagt Sofia Conraths, Mediensprecherin von Manor. Es gibt bis zu 30 Prozent auf Heim & Haushalt, Gepäck, Multimedia, Elektro und Food, wenn man die Manor-Karte hat. Das erklärte Ziel der Aktion: Der Umsatz im November soll gesteigert und der Weihnachtsverkauf angekurbelt werden. Da der Kundenansturm an den Tagen um den Black Friday gross sei, werde in gewissen Filialen mehr Personal eingesetzt. Längere Öffnungszeiten Mehr Personal muss nicht nur in den Manor-Filialen aufgeboten werden. Um den Ansturm am Freitag auffangen zu können, werden auch im Einkaufscenter Shoppi Tivoli in Spreitenbach Massnahmen ergriffen: «Wir fahren mit einem Dispositiv auf, das einem Samstag entspricht», sagt Centerleiter Patrick Stäuble. Im 2017 hatte das Center am Black Friday 26'510 Besucher. Zum Vergleich: An einem gewöhnlichen Freitag gibt es zwischen 13'000 und 15'000 Besucher. Dieses Jahr rechne man mit noch mehr Kunden, weil der Tag an Bekanntheit gewinne. Dies, obwohl centerweit keine übergreifenden Aktionen angeboten werden. «Jedes Geschäft ist für seine Aktionen und Rabatte selber verantwortlich und entscheidet somit selber, ob er am Black Friday ebenfalls ein Spezialangebot gewährt oder nicht», so Stäuble. Auf Wunsch einiger Geschäfte habe man aber die Öffnungszeiten verlängert: Statt bis um 20 Uhr bleibt das Shoppi Tivoli am Freitag bis um 21 Uhr offen.

