Die Hundetaxe wird Anfang Mai mit einer Rechnung eingefordert. Blindenhunde oder Behindertenhunde sind befreit. Die Hundemarken am Halsband sind ganz weggefallen. Vor allem machte sie auch der technische Fortschritt überflüssig, denn seit dem 1. Januar 2007 werden Hunde gechipt, was die Erfassung in der Datenbank erleichtert. Ein Tierarzt setzt mit einer Einwegspritze einen etwa reiskorngrossen Mikrochip unter die Haut der linken Nackenseite. Mit einem Gerät können danach die Daten ausgelesen werden.

Was die Zahlungsmoral der Hundehalter anbelangt, müssen alle der befragten Gemeinden Mahnbriefe verschicken. In Aarburg waren es 20 Halter, in Oftringen 15 und in Safenwil deren 44, die letztes Jahr eine Mahnung erhielten. Bleibt in Zofingen nach der 2. Mahnung die Zahlung aus, geht ein Polizeibeamter vorbei. «Anschliessend wird das Versäumnis jeweils beglichen», sagt Stefan Wettstein, Chef der Regionalpolizei Zofingen.