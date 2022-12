Biodiversität FDP fordert mindestens 1000 Hektaren neue Feuchtgebiete im Aargau – Konflikt mit Bauernverband scheint vorprogrammiert Nach der Ankündigung der Umweltverbände, eine Gewässer-Initiative für mehr Biodiversität zu lancieren, will nun auch die FDP etwas für die Feuchtgebiete im Kanton tun. Die Freisinnigen bestreiten, die Forderung von links kopiert zu haben und sagen, ihr Vorgehen führe schneller zum Ziel.

Exklusiv für Abonnenten

Feuchtgebiet Machme am Klingnauer Stausee: Geht es nach der FDP, sollen kantonsweit nochmals 1000 Hektaren für die Förderung der Biodiversität ausgeschieden werden. Pro Natura Aargau / zvg

«Kanton und Gemeinden sorgen zum Schutz und zur Vernetzung des Lebensraums Wasser dafür, dass innert zwanzig Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassungsbestimmung die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Feuchtgebietsflächen geschaffen werden.» Dies soll künftig in der Aargauer Verfassung stehen, wenn es nach dem Aargauischen Fischereiverband, den kantonalen Sektionen von Pro Natura, WWF und Bird Life sowie dem Landschaftsschutzverband Hallwilersee geht.

Die fünf Verbände lancieren am Montag die kantonale Gewässer-Initiative, die mehr naturnahe Feuchtgebiete schaffen und diese vernetzen soll. Dies schütze vor Hochwasserschäden, ermögliche der Bevölkerung spannende Naturerlebnisse am Wasser und sorge für einen Temperaturausgleich im Klimawandel, heisst es in den Unterlagen zur Initiative, welche der AZ bereits seit Anfang dieser Woche vorliegen.

FDP nennt konkrete Zahl für die Fläche neuer Feuchtgebiete

«Der Regierungsrat wird aufgefordert, den für den langfristigen Erhalt der reichhaltigen Biodiversität im Kanton Aargau erforderlichen Flächenbedarf für neue Feuchtgebiete von mindestens 1000 Hektaren im kantonalen Richtplan zu sichern.» Das steht in einer Motion der FDP, die am 15. März eingereicht wird – die Partei informierte in einer Mitteilung aber schon am Freitag über ihre Forderung.

Die Zielsetzung des freisinnigen Vorstosses ist sehr ähnlich wie jene der Gewässer-Initiative. «Mit der Regeneration ehemaliger Feuchtgebiete kann nicht nur die Biodiversität gefördert, sondern auch ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden», heisst es in der FDP-Motion. Haben die Freisinnigen also einfach die Forderung der Umweltverbände kopiert und eine konkrete Zahl für die Fläche der Feuchtgebiete hinzugefügt?

1 Prozent des Kantons: Gleicher Umfang wie der Auenschutzpark?

Nein, sagt FDP-Grossrat Adrian Meier, der als Sprecher für die Motion der gesamten Fraktion fungiert. «Wir beschäftigen uns schon länger mit diesem Thema, unser Vorstoss ist eine Reaktion auf die Antwort des Regierungsrats im Jahr 2020 zu Fragen von Lukas Pfisterer», sagt er.

Damals hatte die Regierung mit Blick auf den Rückgang der Artenvielfalt festgehalten, Handlungsbedarf bestehe vor allem bei den Feuchtgebieten. Als mögliche Massnahmen wurden die Wiederherstellung ehemaliger Feuchtflächen und die Erstellung von Amphibienlaichgewässern genannt.

Das gesamte Potenzial für neue Feuchtgebiete liegt laut Regierungsrat bei 2630 Hektaren, die FDP-Forderung beschränkt sich auf 1000 Hektaren. Dies ist ungefähr 1 Prozent der Kantonsfläche und damit gleich viel, wie nach dem Ja zur entsprechenden Initiative für den Auenschutzpark im Aargau ausgeschieden wurde. Vor bald 29 Jahren, am 6. Juni 1993, nahm die Stimmbevölkerung das Volksbegehren mit einem Ja-Anteil von 68 Prozent deutlich an.

Vorstoss der FDP würde wohl schneller zum Ziel führen als Initiative

Adrian Meier, FDP-Grossrat. zvg

Adrian Meier sagt, die Forderung der Freisinnigen sei ähnlich wie jene der Umweltverbände. «Aber unser Weg mit einer Motion würde schneller zum Ziel führen, bei einem Ja im Grossen Rat könnte der Regierungsrat rasch die Gebiete im Richtplan ausscheiden.» Bei der Initiative brauche es erst eine Unterschriftensammlung, dann ein Ja vom Volk und schliesslich müsse der Grosse Rat eine Gesetzesregelung ausarbeiten.

Meier ist sich bewusst, dass die Forderung nach mehr Feuchtgebieten im Aargau bei den Bauern nicht auf grosse Gegenliebe stossen dürfte. Schon in der Antwort der Regierung auf den Vorstoss von FDP-Grossrat Lukas Pfisterer steht geschrieben, dass es sich bei den potenziellen Standorten «zu einem grossen Teil um Fruchtfolgeflächen von sehr guter bis guter landwirtschaftlicher Eignung» handle. Deshalb brauche es für die Umsetzung der ökologischen Infrastruktur eine umfassende Interessenabwägung, heisst es in der neuen FDP-Motion.

FDP rechnet mit Widerstand der Bauern, hofft aber auf Kompromiss

Der Sprecher sagt, er rechne zwar mit Widerstand des Bauernverbandes, sehe aber durchaus Chancen für einen Kompromiss. «Wenn die Initiative der Umweltverbände durchkommt, könnte die Maximalforderung von 2630 Hektaren aufs Tapet kommen», sagt er. Mit dem Vorschlag der FDP, eine Fläche von 1000 Hektaren auszuscheiden, könnten sich vielleicht auch die Bauern einverstanden erklären, hofft Meier.

Der kantonale Richtplan sei für das Anliegen das geeignete Instrument, «weil damit eine erste Abwägung verschiedener Nutz- und Schutzinteressen vorgenommen und eine konkrete Planung für die Umsetzung angestossen wird», heisst es im Vorstoss der Freisinnigen. Dabei würden auch die Vorgaben des sogenannten Sachplans Fruchtfolgeflächen des Bundes berücksichtigt.