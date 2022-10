Biodiversität Das Dilemma mit den Grünflächen in Aargauer Quartieren Grossrätinnen und Grossräte wollen in Siedlungen feste Biodiversitätsflächen festlegen. Das will der Regierungsrat nicht - für den Erhalt der raren Grünflächen in Quartieren brauche es aber dringend Massnahmen.

Das Grün in Siedlungen hat viele Zwecke – der Erhalt der Biodiversität ist nur einer davon. keystone

Wo Landwirtschaft betrieben wird, gibt es auch Artenvielfalt, so will es das Gesetz: Sieben Prozent der Fläche eines Bauernbetriebs müssen, beim Bezug von Direktzahlungen, Biodiversitätsland sein. Was für die Landwirtschaft gilt, soll auch in den Quartieren zum Standard werden, fordern neun Grossrätinnen und Grossräte von Grünen, SVP, GLP, SP, EVP und Mitte. Per Motion verlangen sie, analog zur Landwirtschaft, eine Quote für artenreiche Flächen im Siedlungsgebiet.

Die Biodiversitäts-Vorgaben für die Landwirtschaft hätten sehr erfreuliche Auswirkungen, begründen die Motionärinnen und Motionäre um Sprecher Thomas Baumann (Grüne) ihr Anliegen. Die Bauernfamilien schieden derzeit gar deutlich mehr aus, als sie müssten: fast 20 Prozent ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche seien Biodiversitätsflächen.

Thomas Baumann, Grossrat Grüne. Valentin Hehli

Im Siedlungsgebiet wäre es gar noch einfacher, die Artenvielfalt zu fördern, so die Motionäre, schliesslich stehen die dafür benötigten Flächen dort nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Ausser dem Artenschutz wäre mit mehr Biodiversität auch die Siedlungsqualität erhöht und ein Beitrag zur Klimaanpassung geleistet, halten die Grossrätinnen und Grossräte zudem fest.

Regierungsrat: Wichtiges Anliegen, falscher Ansatz

Der Regierungsrat unterstütze das Anliegen, die Klima- und Biodiversitätskrise anzugehen, heisst es in der jetzt vorliegenden Antwort auf den Vorstoss. Einen konkreten Anteil der Siedlungsfläche für die Artenvielfalt festsetzen will er aber nicht. Einerseits reiche eine Quote alleine nicht aus, um die Ziele bei Artenvielfalt und Klima zu erreichen.

Andererseits seien freie Grünflächen in den Quartieren ein knappes Gut, das nicht nur der Artenvielfalt dient, sondern auch Erholungs- und Aufenthaltsraum für die Bewohnerinnen und Bewohner ist. Auch dem müsse man Rechnung tragen.

Geregelt ist die Siedlungsentwicklung im Bundesgesetz über Raumplanung. Gemäss diesem sind lediglich 37 Prozent der Flächen im Siedlungsgebiet unversiegelt und damit Grünflächen. 17 Prozent sind mit Gebäuden überbaut, der grösste Teil (47 Prozent) ist versiegelt.

Das Raumplanungsgesetz sieht eine Siedlungsentwicklung nach innen vor. Diese geht also nicht mehr so stark zu Lasten von Landwirtschaftsland. Dafür stiegen Nutzungskonflikte und Flächenkonkurrenz in der Siedlung. Das Raumplanungsgesetz fördert zwar auch Grünflächen und Bäume im Siedlungsgebiet, dennoch erfolge die bauliche Entwicklung oftmals zu Lasten dieser, hält der Regierungsrat in seiner Antwort fest.

Ansprüche steigen

Weil die Grün- und Freiflächen in den Siedlungen eher schwinden als zunehmen und gleichzeitig die Ansprüche an sie wegen Klimaschutz und Biodiversität steigen, seien «konkrete Aufwertungsmassnahmen und verpflichtende Vorgaben dringend angezeigt».

Der Kanton soll also, zusammen mit den Gemeinden, prüfen, wie solche umgesetzt werden können. Die Regierung möchte den Vorstoss darum nicht als Motion, sondern als Postulat überweisen lassen.

Aufgezeigt werden soll, ob qualitative und quantitative Vorgaben zu Grünflächen überhaupt notwendig sind. Auch, ob man die bestehenden Möglichkeiten für eine bessere Entwicklung nutzen kann, soll die Untersuchung zeigen.

Der Regierungsrat erhofft sich davon einen Handlungsansatz, nicht nur zu Biodiversität und Klima, sondern auch zur Nutzung der Grünflächen für Erholung und Freizeit. Auch, wie hochwertige, multifunktionale Grün- und Freiflächen in den Quartieren gefördert und gesichert werden können, soll die Untersuchung ergeben.

Und schliesslich soll ein Programm zur effizienten und zielgerichteten Umsetzung von Massnahmen entstehen - dabei sind auch finanzielle Anreize ein Thema, wie es sie in der Landwirtschaft gibt.

Mehr Platzbedarf wegen Bevölkerungswachstum

Das Siedlungsgebiet im Aargau umfasst 20590 Hektaren und somit rund 18 Prozent der Kantonsfläche. Rund 90 Prozent davon sind überbaut, wie es in der Vorstoss-Antwort heisst. Wegen des anhaltenden Bevölkerungswachstums werde weiterhin jeden zweiten Tag die Fläche in der Grösse eines Fussballfelds überbaut. Auch Freizeitverhalten, Erholung und Mobilität nehme bei immer mehr Menschen auch immer mehr Platz in Anspruch.