Bin ich ein Notfall? Der Aargau geht in der Notfallversorgung neue Wege – und erst noch gratis

Der «Medical Guide», ein medizinischer Online-Helfer auf www.medicalguide.ch, stellt keine Diagnose, sondern sagt, wie dringend sich jemand Hilfe holen und an wen er sich wenden soll. In einem automatischen Chat werden einem Fragen gestellt. Nicht nur zwei, drei – sondern je nach Krankheitsbild sehr viele. Der Kanton Aargau geht in der Notfallversorgung neue Wege.

Der Medical Guide kann Bettruhe empfehlen

Hat jemand Kopfweh, fragt der virtuelle Doktor, ob man an weiteren Beschwerden leide und listet Vorschläge auf. Danach will er wissen, wie lange, wie stark und wo der Kopf schmerzt und wie sich der Schmerz anfühlt. Leidet jemand an weiteren Beschwerden, werden auch dazu gleich detaillierte Fragen gestellt. Je nach Antwort gibt die Web-App eine Empfehlung ab, zum Beispiel: «Die medizinische Behandlung muss nicht sofort erfolgen, sollte aber nicht bis morgen oder über das Wochenende aufgeschoben werden.» Zudem sagt der Medical Guide, an wen man sich wenden soll: an den Hausarzt, an die Apothekerin oder an ein Spital. Es kann auch sein, dass er erst einmal einfach Bettruhe empfiehlt.

Die Initiative für eine solche Web-App kam vom Aargauischen Ärzteverband. Schnell hat sich auch das kantonale Gesundheitsdepartement für die Idee begeistern können und so wurde gemeinsam mit der Schweizer Firma In4Medicine vor rund zwei Jahren ein entsprechendes Projekt lanciert.