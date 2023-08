Bildungspolitik «Typisch FDP»: Die Freisinnigen fordern eine Abschlussprüfung am Ende der Volksschule – und weniger Ferien Zum Schulstart startet die Aargauer FDP eine Bildungsoffensive mit sieben Vorstössen. Die zentralen Forderungen: Eine Abschlussprüfung, eine Neuverteilung der Lektionen übers Jahr und weniger Bürokratie.

Die FDP stellt ihre bildungspolitischen Vorstösse auf dem Pausenplatz der Primarschule Schachen in Aarau vor. Bild: Alex Spichale

Am kommenden Montag wäre dieser Anlass so nicht denkbar: Die bildungspolitischen Ausführungen der vier FDP-Grossrätinnen und -Grossräte würden im Kindergeschrei in der Pause am ersten Schultag schlicht untergehen.

Doch jetzt, am letzten Freitag der Sommerferien, stehen Parteipräsidentin Sabrina Freiermuth, Fraktionspräsident Silvan Hilfiker, Vize-Fraktionspräsidentin Jeanine Glarner und Grossrat Titus Meier auf dem Pausenplatz des Schulhauses Schachen in Aarau und stellen ihr «liberales Grundsatzpapier zur Volksschule» und ein Paket aus sieben Vorstössen vor. In aller Ruhe und ohne Kinderlärm. Die wichtigsten Punkte:

Die FDP zeigt sich besorgt über die Zukunft der Volksschule. Berufs- und Mittelschulen würden über fehlende Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler klagen. Gefordert seien neue Denkansätze, mehr demokratische Legitimation in der Volksschule und – «typisch FDP», sagt Fraktionspräsident Hilfiker bei der Präsentation trocken – ein Abbau von Bürokratie.

Schwierig zu sagen. Im Prinzip sind es zwei Motionen des Vorstossbündels, die bei einer Umsetzung weitreichende Änderungen nach sich ziehen. Beide stammen von Titus Meier, beide fasst die FDP im Grundsatzpapier als «neue Denkansätze» zusammen. Im ersten Vorstoss fordert Meier, die Unterrichtsstunden besser übers Jahr zu verteilen und die Zahl der unterrichtsfreien Wochen zu reduzieren. Heisst konkret: Die Ferien, wie sie heute bestehen, könnten fallen. Dies soll der Regierungsrat in einem Pilotprojekt testen.

In seinem zweiten Vorstoss möchte Meier eine Abschlussprüfung am Ende der Volksschule. Die Motion verlangt vom Regierungsrat, dem Grossen Rat einen Bericht und Antrag zur Einführung einer solchen Prüfung vorzulegen.

Hausaufgaben und Hobbys würden heutzutage zu einer hohen Belastung der Kinder und Jugendlichen führen, sagt Meier. «Würden die Pflichtlektionen auf mehr Schulwochen verteilt, sänke die Belastung.» Ebenso würden auch Lehrpersonen und berufstätige Eltern entlastet. Und weiter: Gewisse Fächer seien mit nur einer Lektion pro Woche dotiert. «Nicht immer wissen die Schülerinnen und Schüler nach einer Woche noch, was zuletzt behandelt worden ist», sagt der Bildungspolitiker, der in der Bezirksschule Brugg unterrichtet. Blockunterricht sieht er als Lösung.

Und die Abschlussprüfung? Hier argumentiert Meier, die Abschlüsse liessen kaum Rückschlüsse zu auf die erworbenen Fähigkeiten. Auch eine Vergleichbarkeit über die Schulen hinweg sei nicht gegeben. Hier setzt eine kantonsweite Abschlussprüfung an: «Die Lehrpersonen müssen sich über Erarbeitung, Durchführung und Auswertung einer Prüfung absprechen», so Meier.

Silvan Hilfiker greift mit einem Postulat die integrative Heilpädagogik an. Der Regierungsrat soll die Massnahme überprüfen, mit der benachteiligte Schülerinnen und Schüler gezielt gefördert werden: beibehalten, optimieren oder ganz abschaffen? Weiter bemängelt Jeanine Glarner, dass «schleichend fragwürdige pädagogische Konzepte wie Lernlandschaften oder selbstkompetentes Lernen» eingeführt würden. In ihrer Interpellation hinterfragt die Grossrätin die demokratische Legitimation solcher Schulformen.

Nicht zuletzt fordert die FDP weniger Bürokratie: Der Regierungsrat soll aufzeigen, in welchen Fällen Anfechtung bei Entscheiden für Klassenzuteilungen eingeschränkt oder abgeschafft werden können. Weiter sollen Stellvertretungen einfacher und ohne neue Arbeitsverträge möglich werden.