Bildungsdirektor Hürzeler zum Fernunterricht: «Moment ist erreicht, das ernsthaft zu prüfen»

Der Schulbetrieb mit Präsenzunterricht an der Volksschule und der Sekundarstufe II wird nächste Woche weiterlaufen. Der Bundesrat diskutiert die Rückmeldungen der Kantone zum Thema Schulbetrieb nächste Woche in seiner Sitzung vom 20. Januar. Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat eine konsolidierte Haltung der Kantone erarbeitet. Auch der Regierungsrat des Kantons Aargau wird nächste Woche informieren – voraussichtlich auch über die Schulen.

Sie haben letzte Woche gesagt, Schulschliessungen seien die Ultima Ratio. Hat sich daran inzwischen etwas verändert?

Nein, daran hat sich grundsätzlich nichts geändert: Schulschliessungen sind Ultima Ratio. Aber aufgrund der vom Bundesrat beschlossenen scharfen Massnahmen, die ab kommendem Montag gelten, ist der Moment erreicht, um die Frage des Fernunterrichts auf der Sekundarstufe II ernsthaft in Erwägung zu ziehen.

Was heisst das?

Der Bundesrat setzt mit Home­office-Pflicht und Ladenschliessungen klar auf eine Einschränkung der Mobilität, um die Verbreitung des Virus zu ­stoppen. Wären Berufs- und Mittelschulen im Fernunterricht, würde das diesem Vorhaben entsprechen. Sollte der Bundesrat somit nächste Woche in seiner Lagebeurteilung zum Schluss kommen, dass noch zusätzliche ­Mobilitätseinschränkungen für Erwachsene nötig sind, wäre es meines Erachtens die logische Konsequenz, wenn er dazu einen entsprechenden Entscheid für die Sekundarstufe II ­fällen würde. Unsere Berufs- und Mittelschulen wären vorbereitet, falls es dazu kommen würde. Ich würde eine nationale Lösung bevorzugen. Ansonsten braucht es mindestens eine überregionale Lösung, einen Alleingang des Aargaus wird es nicht geben. Aber auch wenn die Sekundarstufe II in den Fernunterricht wechseln sollte, so muss gezielter Präsenzunterricht weiterhin möglich sein – etwa für ­Prüfungen oder Laborarbeiten. Zudem sollen Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht die entsprechende Infrastruktur haben, in der Schule arbeiten können.