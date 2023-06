Bildung «Der Ärger ist gross»: VPOD und Lehrerverband reichen Petition für Kindergartenlehrpersonen ein Bis 2021 standen Kindergartenlehrpersonen 28 Lektionen für Vorbereitung und Unterricht zur Verfügung: Dann strich ihnen der Kanton Aargau eine Lektion – für die gleiche Arbeit. Und sorgte so für Ärger. Eine Petition will dies ändern.

Cornelia Brühlmann Grüter (rechts) übergibt die Petition an Staatsschreiberin Joana Filippi. Bild: Alex Spichale

Ein Hauch Frauenstreik weht am Freitagnachmittag über den Aargauerplatz in Aarau. «Kein Lohnabbau im Chinzgi» steht auf Kartonschildern, «Voller Einsatz, voller Lohn» wird skandiert, eine rote VPOD-Flagge weht im Wind. Rund 50 Kindergartenlehrpersonen mit Transparenten und Kampfeslust haben sich am Freitagnachmittag auf dem Aargauerplatz versammelt und Staatsschreiberin Joana Filippi eine Petition übergeben.

Grosser Aufmarsch also. «Der Ärger ist auch gross», sagt Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverband (ALV), der die Petition zusammen mit dem VPOD Aargau eingereicht hat. Worum geht's?

Am einfachsten erklärt man diese Frage mit einem Rückblick. Bis vor rund zwei Jahren arbeiteten Kindergartenlehrpersonen für ein 100-Prozent-Pensum 28 Lektionen pro Woche. Dann wurde der Lehrplan 21 eingeführt und eine Lektion gestrichen. Für die gleiche Arbeit an der Klasse – das Unterrichten, das Vorbereiten oder auch Elterngespräche – stehen den Kindergartenlehrpersonen seit 2021 nur noch 27 Lektionen zur Verfügung.

Die eine Lektion fällt entweder ganz weg – und bedeutet eine Lohnreduktion von 3,5 Prozent. Oder sie fällt neu ins sogenannte Berufsfeld Zwei des Berufsauftrages. Darunter wird jene Zeit gefasst, die nicht direkt mit dem Unterrichten von Kindern zu tun hat: administrative Aufgaben, Projektarbeiten, Weiterbildungen. Der Aufwand für Unterricht und Planung bleibt somit der gleiche, doch er wird im Berufsauftrag mit einer Lektion weniger vergütet.

Die bedeutet im Klartext: Was früher 100 Prozent war, ist heute nicht mehr 100 Prozent. «Im Vergleich zu vorher erlebt man es so, als ob man plötzlich mehr als 100 Prozent arbeitet», sagt Scholl. Und nun wollen die Kindergartenlehrpersonen ihre 28. Lektion zurück.

Das volle Pensum soll mit der Arbeit an einer Klasse erreicht werden

Konkret fordern VPOD und ALV vom Regierungsrat des Kantons Aargau die folgenden Punkte:

Die Arbeit von Kindergarten-Lehrpersonen mit Klassenverantwortung und einem vollen Pensum soll als 100-Prozent-Anstellung anerkannt werden.

Das volle Pensum soll mit der Arbeit an einer eigenen Klasse erreicht werden.

Die Unterrichtsdauer im Kindergarten soll durch den Kanton verbindlich geregelt werden.

«Die Unzufriedenheit kommt auch daher, dass der Wegfall dieser einen Lektion nie offiziell kommuniziert worden ist», sagt Scholl. Eine Einflussnahme über den politischen Prozess sei so gar nie möglich gewesen. «Wir fragen uns schon, ob der Lehrplan 21 die gesetzliche Grundlage bietet, um eine Lektion einfach streichen zu können», sagt Scholl.

Die Unzufriedenheit ist gross

Der Ärger unter den Kindergartenlehrpersonen ist gross. Dies verdeutlicht nicht zuletzt die Anzahl Unterschriften. Gemäss Angaben des VPOD und des ALV wurden die Petition innert zwei Monaten von 946 Kindergartenlehrpersonen und 619 weiteren Personen unterschrieben, die im Kindergarten tätig sind, als Assistenzkräfte, als Heilpädagoginnen oder als Logopäden etwa. 2022 waren im Kanton Aargau 1615 Lehrpersonen im Kindergarten tätig.

Eine der Unzufriedenen ist eine kleine Frau mit viel Energie und einem Anstecker an der Bluse mit der Aufschrift «Wir sind 100%». Seit über 30 Jahren arbeitet Cornelia Brühlmeier Grüter aus Wettingen als Kindergartenlehrerin. Doch als der Kanton die eine Lektion strich, hatte sie genug. Sie war Mitgründerin, deren Namen sie nun auf dem Sticker trägt, gelangte mit VPOD und ALV bis zur Schlichtungskommission des Kantons fürs Personal. Nun hofft sie auf Erfolg über das Mittel der Petition. Denn die gestrichene Lektion führe zu grossen Ungleichheiten zwischen den Gemeinden, sagt Brühlmeier Grüter.

Die Petition fordert auch eine kantonalen Regelung der Unterrichtsdauer. Unterrichtszeiten dürften nicht zur Ausdehnung von Blockzeiten missbraucht werden, heisst es in der Medienmitteilung des VPOD und ALV. «Die Unterrichtszeiten dürfen nicht auf Kosten des Personals und der Schülerinnen und Schüler ausgeweitet werden», sagt Jeannette Gautschi aus dem Vorstand des ALV. Und ihre Vorstandskollegin Anita Ammann ergänzt: «Es ist wichtig, dass die Unterrichtszeit überall im Kanton gleich lange dauert. Und die Kinder somit gleich gefördert werden.»

Die Löhne auf Stufe Kindergarten geben zu reden

Die Forderung der Aargauer Kindergartenlehrerinnen und -lehrer reiht sich einen Strauss ähnlicher Anliegen aus anderen Kantonen, die alle ein Ziel haben: Die Aufwertung des Berufs. Ende 2022 beschloss etwa der Grosse Rat des Kantons Zürich, die Löhne der Lehrpersonen auf Kindergarten-Stufe jenen auf Primarschulebene anzugleichen. Auch im Kanton Thurgau ist eine solche Angleichung der Löhne geplant, die in anderen Kantonen bereits seit längerem gilt. Im Kanton Aargau hingegen sind Lehrpersonen auf Ebene Kindergarten und Primarstufe nicht im gleichen Lohnband.