Bild des Monats Pressieren nach dem Zvieri: Getreideernte in den 1960er-Jahren bedeutete noch viel Handarbeit In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hielten auch im Aargau in der Landwirtschaft Motoren und Maschinen Einzug. Der Traktor steht für rationelles, modernes Bauern. Doch noch immer war viel Handarbeit nötig, zur Zeit der Ernte von der ganzen Familie.

Getreideernte auf dem Kornberg im Fricktal 1961: Trotz Traktor und Bindemäher war die ganze Familie an der Arbeit. Bild: Werner Nefflen, Historisches Museum Baden

Die achtköpfige Bauernfamilie auf unserem «Bild des Monats» hatte zweifellos einen der strengsten Arbeitstage des Jahres, als der Ennetbadener Fotograf Werner Nefflen (1919–2014) auf den Auslöser drückte. Die Schatten verraten, dass das Bild am späten Nachmittag aufgenommen ist, vielleicht schon nach dem Zvieri. Ob die Wolken am Himmel ein baldiges Gewitter ankündigten? Dann war Eile angesagt.

Die Szene spielte sich 1961 auf dem Kornberg im Fricktal ab, in einem Gebiet mit dem Flurnamen Wide. Der Name der auf rund 550 Metern über Meer gelegenen Ebene zwischen Staffeleggtal und Benkertal zeugt von jahrhundertelanger landwirtschaftlicher Nutzung. Korn meint hier übrigens Dinkel, wie er erst seit einigen Jahren wieder angebaut wird. Auf dem Bild allerdings wird Weizen eingebracht.

Getreide bauten die Menschen hier schon zu römischer Zeit an. Einen gemauerten Kornspeicher vermutet die Archäologie unweit des Fundorts von über 4000 antiken Münzen, die 2015 in einem Baumgarten gehoben wurden. Diese Überreste sprechen für eine intensive Nutzung des gut besonnten Tafeljura-Ausläufers.

Eisenerz, Sandstein, Getreide

In der vom Ueker Historiker Linus Hüsser gründlich erforschten Kulturlandschaft bauten Bergleute im Mittelalter Eisenerz ab. Und sie brachen den Kornberg-Sandstein, der wegen seiner charakteristischen gelben Farbe besonders gefragt war. Der lehrreiche Eisenweg von Wölflinswil nach Herznach führt heute an den Förderstellen vorbei.

In späteren Jahrhunderten bewirtschafteten die fünf Dörfer Wölflinswil, Herznach, Ueken, Frick und Oberfrick den Kornberg. Weil die Wege zu den Äckern weit und beschwerlich waren, richtete man Feldscheunen mit einer einfachen Kochgelegenheit ein. Dort verbrachten Bauern, Knechte und Mägde die Mittagspause oder standen bei Regenwetter unter. Feldscheunen waren in der Nordwestschweiz einst weit verbreitet, auf dem Kornberg steht heute noch eine einzige. Auf dem Bild ist eine solche zwischen den Bäumen im Mittelgrund zu sehen.

Trotz Motorisierung viel Handarbeit

Im frühen 20. Jahrhundert wanderten auch auf dem Kornberg Berner Bauernfamilien ein, wie im Rest der Deutschschweiz. Die Rubins, Hodlers und Fankhausers bauten auf dem Kornberg ihre Bauernhöfe, züchteten Vieh und betrieben Ackerbau. Das zeigt auch der Hintergrund des Bildes, wo Hunderte Garben aufgestellt darauf warten, aufgeladen und in die sichere Scheune transportiert zu werden.

Im Vordergrund lenkt der Bauer den Traktor der Marke Bührer. Als einziger der ganzen Familie arbeitet er im Schatten. Hinter der Zugmaschine schneidet ein Bindemäher die Halme und bindet sie zu Garben. Überwacht wird dieser Arbeitsgang vom Jungbauern. Aus den Garben bauen die restlichen Familienmitglieder – auch Frauen, die halbwüchsige Tochter und der Grossvater – so genannte Puppen.

So konnten die Ähren und Halme endgültig trocknen und ausreifen. Erst dann fuhr der Brückenwagen vor, um die Ernte ins Tenn zu fahren, wo später eine Dreschmaschine zum Einsatz kam. Als unser «Bild des Monats» aufgenommen wurde, stand die Landwirtschaft an einem Wendepunkt. Die Motorisierung erlaubte die Bewirtschaftung immer grösserer Flächen, wobei neues Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel zum Einsatz gelangten. Bald beengten die Platzverhältnisse in den Dörfern eine rationelle Landwirtschaft. Neue Bauernhöfe ausserhalb waren die Lösung.