Bild des Monats Getränke und Snacks aus dem Fliegenpilz: Vor siebzig Jahren erfrischen sich Automobilisten direkt an der Landstrasse 1 Unser «Bild des Monats» zeigt an einem sonnigen Junitag 1953 den Kiosk in Form eines Fliegenpilzes bei Hunzenschwil. Hier gibt es an der Landstrasse 1 zwischen Bern und Zürich kleine Speisen und verschiedene Erfrischungen zu kaufen.

Eine kurze Rast und Stärkung am Kiosk in Pilzform an der Landstrasse bei Hunzenschwil im Sommer 1953. Bild: Keystone

Die Menschen hatten während des Zweiten Weltkriegs Mangel in unterschiedlichsten Bereichen erfahren, auch beim Essen. Die letzten Rationierungen wurden erst fünf Jahre zuvor aufgehoben. Das betraf insbesondere Milch und Milchprodukte, deshalb ist das Angebot von Trinkmilch, Birchermüesli, Rivella und Heliomalt besonders verlockend.

Die Mangelerfahrungen sollten der Vergangenheit angehören. Es war der Beginn eines fast dreissig Jahre dauernden Wirtschaftsaufschwungs. Dazu gehörte auch die Lust am Konsumieren. Wer zuvor unterwegs war, griff zu «Eingeklemmten», gedörrten Birnenschnitzen und Minzentee aus der Thermoskanne. Doch die positive Wirtschaftsentwicklung der frühen 1950er-Jahre machte die Verpflegung ausser Haus möglich.

Dank der Automobilität lebten immer breitere Bevölkerungskreise den «American Way of Life». Das gilt auch für die um den Kiosk stehenden Leute in Anzug, Krawatte, Sommerkleid und Hut. Ganz offensichtlich hatten sie einen gewissen Wohlstand erreicht. Sie hatten es geschafft und wandten sich an die beiden Verkäuferinnen, die ganz in Weiss wie damals das Pflegepersonal bedienten.

Alkoholfreies aus dem Pilz

Nach amerikanischem Vorbild hätte das Angebot am Strassenrand aber anders aussehen müssen: Hotdogs, Softdrinks, Hamburger und Budweiser. Doch angepriesen wurden Produkte mit einem lokalen Bezug wie das Birchermüesli, dazu das Rothrister Rivella und Heliomalt.

Die in Milch eingerührte Kraftnahrung war 1929 bei Siegfried in Zofingen entwickelt worden und wurde nach 1946 im Seetal hergestellt. Diese und weitere alkoholfreie Getränke wie Kaffee, Chocolat, Tee und Milch waren typisch für die Pilzkioske, die als eigentliche Milchbars in jenen Jahren in mehreren europäischen Ländern errichtet wurden.

Der erste nachgewiesene Milchbar-Pavillon stand 1950 an der Deutschen Gartenschau auf dem Stuttgarter Killesberg, konstruiert vom Architekten Rolf Gutbrod (1910–1999). In Serienproduktion ging er zwei Jahre später, als farbenfroher und getupfter Milchpilz in verschiedenen Grössen, bei der Firma Hermann Waldner GmbH & Co KG in Wangen im Allgäu.

Gegner des Pilzkiosks kritisierten «geschmacklose Reklame»

Im Unternehmensarchiv liegt ein Brief eines Gegners aus dem Jahr 1952: «Die Gestaltung Ihrer Milchhäuschen in Pilzform halte ich für völlig abwegig. Die Ablehnung dieses Bauwerks, das besser nach Amerika passen würde, durch die Stadtbauämter ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es eines Milchpilzes bedarf, um die Milchgetränke populär zu machen. Zuverlässige Bedienung und niedrige Preise werden mehr dazu beitragen als geschmacklose Reklame.»

Aller Kritik zum Trotz feierten Hermann Waldners Pilzkioske Erfolge und wurden sogar nach Österreich, Italien, Frankreich, Belgien, Griechenland und auch in die Schweiz exportiert. Der Hunzenschwiler Fliegenpilz war eines der grössten Modelle von rund vier Metern Höhe, bei einem Durchmesser von 4,60 Meter.

Er stand neben der Shell-Tankstelle, wo sich ein Arbeiter im Überkleid hinter der Zapfsäule bückt und dafür sorgt, dass reibungslos getankt werden kann. Der Herr in der Bildmitte hält diesen Moment mit dem eigenen Fotoapparat fest. Noch sollte es einige Jahre dauern, bis die Autobahn von Bern nach Zürich eingeweiht wurde. Der Pilzkiosk in Hunzenschwil blieb darüber hinaus eine Attraktion.