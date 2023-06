Bild des Monats Eine Höhenklinik für den Aargau: Die Barmelweid und die Bekämpfung der Tuberkulose Vor mehr als 110 Jahren wurde die Barmelweid als aargauisches Lungensanatorium mit 70 Betten eröffnet. Der historische Beitrag im Rahmen von Zeitgeschichte Aargau zeigt, wie sich die Klinik für Tuberkulose-Patienten entwickelt hat.

Tuberkulose-Patienten auf der Sonnenterrasse der Heilstätte Barmelweid um 1955. Bild: Archiv Klinik Barmelweid

Anfang des 20. Jahrhunderts starben im Aargau jährlich mehrere hundert Personen an Lungentuberkulose. Die ansteckende, bakterielle Erkrankung galt als Volksseuche in ganz Europa. Entdeckt und beschrieben hatte das «Mycobacterium tuberculosis» der deutsche Mediziner Robert Koch im Jahr 1882, wofür er 1905 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Bald entstanden gemeinnützige Einrichtungen, die sich der Volksaufklärung und dem Zurückdrängen dieser heimtückischen und bisweilen tödlichen Erkrankung verschrieben. Im Aargau war dies die 1909 gegründete Sektion der Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose, die heutige Lungenliga.

Volksseuche Tuberkulose: Höhe tut gut

Schnell wurde erkannt, dass Höhen- und Sonnenkuren ein Genesen von Tuberkulose ermöglichten. Diese Erkenntnis führte zu einer Gründungswelle von kantonalen Volkssanatorien. Höhenkliniken, worin auch weniger begüterte Menschen die Chance auf Heilung erhielten. So unterstützte die Frauenliga mit grossem Engagement die Errichtung der Heilstätte Barmelweid ob Erlinsbach.

Hier findet sich mit dem Geissfluegrat auf gut 900 Metern über Meer die höchste Erhebung im Kanton Aargau. 1912 wurde die Barmelweid als aargauisches Lungensanatorium mit 70 Betten eröffnet. «Weit glänzt er hinaus ins Land, der stolze Bau», schrieb das Aargauer Tagblatt, mit dem «ein gutes Werk getan und dem Denkmal des aargauischen Opfersinns ein Stein beigefügt» worden sei.

Improvisiertes Sonnenbaden von Tuberkulose-Kranken auf dem Vordach der Barmelweid um 1920. Bild: Archiv Klinik Barmelweid

Aller Bemühungen zum Trotz blieb die Tuberkulose – im Allgemeinen mit der Abkürzung Tb im Sprachgebrauch – noch Jahrzehnte eine gewaltige gesellschaftliche Herausforderung. Die Fallzahlen blieben hoch, und besonders heimtückisch war, dass auch Kinder vulnerabel waren. 1929 trat das eidgenössische Tuberkulosegesetz in Kraft, welches die Krankheitsbekämpfung strukturell und finanziell weiter stärkte.

Schon 1932 wurde die Klinik Barmelweid um einen Erweiterungsbau verdoppelt und hatte fortan auch ein separates Kinderhaus. Unermüdlich blieben namentlich die Frauen der Liga als Aufklärerinnen für die Volksgesundheit im Einsatz. Ihnen war ganz wesentlich zu verdanken, dass die Tuberkulosesterblichkeit in der Schweiz von 2 Prozent im Jahr 1920 auf weit unter 1 Prozent 1945 sank.

Tuberkulose verschwindet und Frauenliga braucht neue Aufgabe

Gleichwohl: Noch im Zweiten Weltkrieg erkrankten Tausende Wehrmänner an Tuberkulose. Nach dem Krieg wurde flächendeckend auf Früherkennung der Krankheit gesetzt, wofür mobile Röntgeneinrichtungen – sogenannte Schirmbildwagen – quer durchs Land fuhren. Der Badener Industriekonzern BBC unterhielt sogar eine hauseigene Schirmbildanlage, mit der die Belegschaft regelmässig untersucht wurde. Gleichzeitig wurden die Kuranstalten modernisiert.

Die Barmelweid erhielt ab 1951 einen lichten Neubau nach Plänen der Badener Architekten Hans Loepfe und Otto Hänni, die zur gleichen Zeit das Aargauer Kunsthaus planten. Seit 1953 wurde auf breiter Basis an den Schulen die Tuberkulose-Schutzimpfung verabreicht. Nun war die Krankheit endlich spürbar auf dem Rückzug. Kamen 1954 1015 Tb-Erkrankte auf die Barmelweid zur Kur, so waren es 1968 noch 401. Und dies bei einer massiv steigenden Bevölkerungszahl.

Die Frauenliga lehnte sich ob des Erfolgs aber nicht zurück, vielmehr erweiterte sie ihr Tätigkeitsgebiet und fokussierte generell auf chronische Atemwegserkrankungen und bald auf die Tabakprävention. Der Name wurde geändert. 1991 wurde aus der Frauenliga die «Aargauische Liga für Lungen- und Langzeitkranke», seit 1999 einfach Lungenliga. Männer sind also seither eingeladen, sich ebenfalls ehrenamtlich in den Dienst der Volksgesundheit zu stellen.