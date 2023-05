Bild des Monats Der Beton-Kanton: Aus dem Aargau kam der Rohstoff für das Wirtschaftswunder Der Aargau kennt viele Beinamen: Kulturkanton, Schlösserkanton oder Kanton der Regionen sind die schmeichelhaften. Durchfahrtskanton, Atomkanton oder Weisse-Socken-Kanton die weniger liebevollen. Was man aber selten hört: Der Aargau ist der Zement-Kanton schlechthin.

Der Abschnitt der N1 auf Aargauer Boden wurde durch die Verwendung von Betonplatten als Fahrbelag zur schweizweit bekannten Holperpiste. Den Entscheid für weissen Belag (Beton) fällte der Regierungsrat gegen die Empfehlungen der Ingenieure des Nationalstrassenbüros. Bild: Archiv Emil Frey AG

Wie erkannten Automobilistinnen und Automobilisten früher, dass sie über die Nationalstrasse den Aargau erreicht hatten? Genau: sobald der Strassenbelag von Asphalt zu Beton wechselte und die Autofahrt plötzlich von einem nervigen Rumpeln begleitet wurde. Grund dafür waren die Fugen, die es beim Betonbelag zwischen den einzelnen Platten aufgrund seiner wetterbedingten Ausdehnung braucht. Wie kam es dazu, dass die Aargauer Autobahnen zur schweizweit bekannten Holperpiste und bis zur Belagssanierung in den Nullerjahren zum allgemeinen Ärgernis wurden?

Die Autobahn war das grösste Infrastrukturprojekt der Nachkriegsschweiz. Deren Ausführungsplanung und der Bau oblagen auf dem jeweiligen Hoheitsgebiet den Kantonen. Dazu gehörte auch die Wahl des Deckbelags. Während sich die meisten Kantone für Schwarzbelag aus Asphalt entschieden, beschloss der Aargauer Regierungsrat – gegen die Empfehlung der Fachleute – den Einbau von Weissbelag aus Beton. Unser Bild des Monats zeigt die Autobahn N1 zwischen Gränichen und Suhr kurz vor der Eröffnung 1967.

Holderbank als Wiege eines Weltkonzerns

Beweisen lässt es sich nicht, aber die Mutmassung ist naheliegend, dass die mächtige Aargauer Zementindustrie diesen Strassenbelagsentscheid beeinflusste. Mächtig deshalb, weil die grossen hiesigen Zementwerke in Würenlingen-Siggenthal, Holderbank und Wildegg mehr als die Hälfte jenes Rohstoffs produzierten, von dem es für das Schweizer Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg so viel benötigte. Anfang der 1970er-Jahre waren es sechs Millionen Tonnen pro Jahr, damals also rund eine Tonne pro Einwohnerin oder Einwohner. Heute hat sich dieser Wert halbiert (4,5 Millionen Tonnen Zement bei knapp neun Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern).

Das kleine Aargauer Dorf Holderbank gab dem 1912 ebenda gegründeten Zementwerk seinen Namen, welches unter der Familiendynastie Schmidheiny zum international führenden Baustoffhersteller wurde. 2001 erfolgte die Umbenennung des Weltkonzerns in Holcim. Gegen 70’000 Mitarbeitende auf allen Kontinenten ermöglichen dessen Umsatz von jährlich rund 30 Milliarden Franken. Noch älter ist die Geschichte der heutigen Jura-Cement-Fabriken mit Sitz in Aarau. Deren Werk in Wildegg ging schon 1890 in Betrieb.

Mehr Beton in der gebauten Umwelt?

Überhaupt begann die Geschichte der Schweizer Zementherstellung im Aargau: Der Kaufmann und Politiker Karl Herosé war es nämlich, der 1837 in Aarau die erste nachweisbare Zementfabrik des Landes eröffnete. Mit der Nähe zum Kalkstein des Jura als Ausgangsmaterial ist die naheliegende Erklärung schnell gefunden, warum der Aargau diese Sonderstellung einnahm.

Seine zentrale Lage innerhalb der Schweiz und die gute Verkehrsanbindung waren überdies für das Prosperieren der Industrie förderlich. Das gilt auch für die nachgelagerten Produktionen wie der Element AG in Veltheim oder der Creabeton in Brugg, die Betonfertigteile für die Bauwirtschaft herstellen.

Findet sich nun deshalb im Aargau mehr Beton in der gebauten Umwelt als anderswo? Wohl kaum. In der Architektur ist er so omnipräsent wie im ganzen agglomerierten Mittelland. Was sich aber im Aargau findet, sind experimentelle Bauten: neuartige Haustypen, die nahe der Zementwerke erprobt wurden, darunter das Terrassenhaus oder die Grosswohnsiedlung aus vorfabrizierten Elementen.