«BILANZ»-RANKING Zwei Aargauer und ein Fast-Aargauer sind unter den reichsten jungen Schweizern Die «Bilanz» veröffentlichte eine Liste mit den 100 jungen Reichsten der Schweiz – sie sind alle zwischen 16 und 40 Jahre alt. In der Liste finden sich zwei Aargauer – und einer wird es vielleicht bald.

«Ein Tummelplatz von hoffnungsvollen Schweizern oder in der Schweiz lebenden jungen Menschen, von denen man noch hören wird», so nennt die «Bilanz» die 100 Personen, die sie in ihrer Liste der jungen Reichsten aufführt. Diese sind bereits jetzt erfolgreich oder wohlhabend.

Das Wirtschaftsmagazin ordnet diese in drei Kategorien ein: die Unternehmerinnen und Unternehmer, meist Start-up-Gründer. Dann gibt es die Erben, von denen das Magazin eine «sinnvolle Tätigkeit» erwartet und die Stars: Sportler, Künstler, Schriftsteller. Gemeinsam ist den Kategorien, dass man mindestens zwei Millionen Franken Vermögen aufweisen muss, um als reich zu gelten.

Wir haben uns die Liste angeschaut und darunter zwei Aargauer und einen gefunden, der vielleicht bald Aargauer wird.

Fussballer Ivan Rakitic. Jose Breton / AP

Ivan Rakitic, kroatisch-schweizerischer Doppelbürger mit Wurzeln im Kanton Aargau, hat ein Vermögen von geschätzt 20 bis 50 Millionen Franken. Er hat bemerkenswerte Stationen hinter sich: Vom FC Basel über Schalke 04 zum FC Sevilla und schliesslich zum FC Barcelona. Zudem war er in der kroatischen Fussballnationalmannschaft. Seit 2020 spielt er wieder in Sevilla. In dieser Zeit hat er viel Geld verdient. Rakitic ist in Möhlin aufgewachsen und hat seine Fussballkarriere dort gestartet. Sein Vater gründete dort 1989 den Fussballverein NK Pajde.

Unternehmer Nicholas Hänny. Fabio Baranzini

Der Lenzburger Nicholas Hänny ist mit seiner Marke Nikin omnipräsent in den Medien. Zusammen mit seinem Kindheitsfreund Robin Gnehm hat er die nachhaltige Modemarke gegründet und pflanzt nun für jedes verkaufte Produkt einen Baum. Anfang Dezember letzten Jahres wurde eine Crowdinvest-Kampagne gestartet, nach nur einem Monat wurde das Ziel von fünf Millionen Franken erreicht. Mehr als 4000 Investoren haben Aktien gekauft. Und vor Kurzem wurde ein kompostierbares T-Shirt lanciert. Die «Bilanz» schätzt das Vermögen von Hänny auf 10 bis 20 Millionen Franken.

Fussballer Xherdan Shaqiri. Darryl Dyck / AP

Xherdan Shaqiri hatte bis vor rund drei Jahren wenig mit dem Aargau zu tun. Doch dann plante er in Rheinfelden, ein Haus zu bauen und erhielt im August letzten Jahres die Baubewilligung für die 2,8 Millionen Franken teure Villa. Er wird also voraussichtlich Aargauer. Shaqiri kann bereits über 100 Länderspiele mit der Schweizer Nationalmannschaft vorweisen. Er spielte mehrere Jahre beim FC Liverpool, kurz bei Olympique Lyonnais und nun seit Februar 2022 in den USA bei Chicago Fire. Wann und ob er dann wirklich im Aargau wohnen wird, steht also noch in den Sternen.

In der Kategorie der Unternehmer besitzt Max-Hervé George rund 450 bis 500 Millionen Franken. Der 34-Jährige ist CEO von Ultima Capital, einer börsennotierten Firma mit einem Immobilienvermögen von über einer Milliarde Franken, wie die Bilanz schreibt.

Auf dem zweiten Platz ist Severin Hacker, 38 Jahre alt. Der gebürtige Zuger gründete zusammen mit seinem Doktorvater Luis von Ahn in den USA die Sprachlernplattform Duolingo. Sein Vermögen wird von der Bilanz auf 400 bis 450 Millionen Franken geschätzt.

Auf dem dritten Platz ist Dario Fazlic, 37 Jahre alt. Er ist unter anderem Mitgründer und Verwaltungsrat bei «Wefox», eines deutsch-schweizerischen Versicherungs-Start-ups. Sein Vermögen wird auf 250 bis 300 Millionen Franken geschätzt.

Mit 50 bis 100 Millionen Franken Vermögen führt der Genfer Basketballer Clint Capela, 29, diese Liste an. Danach folgen gleich mehrere Sportler, alle mit einem geschätzten Vermögen zwischen 20 bis 50 Millionen Franken: Xherdan Shaqiri (31, Fussball), Diego Benaglio (39, Fussball), Ivan Rakitic (35, Fussball), Yann Sommer (34, Fussball), Granit Xhaka (30, Fussball), Roman Josi (Eishockey, 32) sowie Stan Wawrinka (Tennis, 38). Ebenfalls auf 20 bis 50 Millionen Franken wird das Vermögen des Schriftstellers und Verlegers Joël Dicker, 37, geschätzt.

In der Kategorie der Erben bewegen sich die Vermögen auf einem anderen Level: Marc Lemann, 31 Jahre alt, führt diese Liste mit einem geschätzten Vermögenswert von 3 bis 3,5 Milliarden Franken an. Er sitzt im Verwaltungsrat von Firmen, wo sein Vater Jorge Lemann (Grossinvestor und Multimilliardär) Hauptaktionär ist. Dazu gehört beispielsweise «Restaurant Brands International», die Mutter von Burger King. Investor ist er auch beim Laufschuhhersteller On.

Auf Platz zwei befindet sich Alexander de Carvalho. Der 38-Jährige ist der Sohn von Charlene Carvalho-Heineken, die Hauptaktionärin bei Heineken ist. Er selbst sitzt dort im Verwaltungsrat und ist im Bereich Private Equity und Start-ups tätig.

Danach folgt Nathalie Albin-Jacobs, 37. Sie ist eine Jacobs-Erbin und Verwaltungsrätin der Jacobs Holding und hat zusammen mit ihrem Mann Michael Albin «Nübee» gegründet, eine Marke die gemüsigen Fastfood für Babys und Kleinkinder herstellt.